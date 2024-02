Heiligenhaus. Wurzeln schlagen, Zukunft gestalten ist das Motto der integrativen Aktion des Umweltverbands im Heiligenhauser Bürgerwald.

Für ihre neue Heimat wollen sie mit anpacken: Bei einer gemeinsamen Aktion des BUND Heiligenhaus am Samstagmittag mit hier lebenden Geflüchteten konnten 500 Feldahornsetzlinge unter Anleitung von Förster Hannes Johannsen im Bürgerwald gepflanzt werden.

Heiligenhauser BUND erhält Ehrenamtspreis der Stadt

Wie Integration klappt, sieht man am Samstag in der Abtsküche. Eigentlich war Sonnenschein angesagt, doch auch das regnerische und kalte Wetter kann die Freiwilligen nicht davon abhalten, etwas Gutes zu tun. Der Bürgerwald wächst weiter und weiter, viele Institutionen, Schulen, Kitas und Vereine haben hier schon beachtliches geleistet.

Gemeinsam anpacken war das Motto der Pflanzaktion. © FUNKE Foto Services | Ulrich Bangert

Nun wollte die Ortsgruppe des BUND, die beim Neujahrsempfang des Heiligenhauser Bürgermeisters Michael Beck mit dem zweiten Platz des Ehrenamtspreises bedacht wurden, das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro in neue Pflanzen investieren und darüber hinaus ein weiteres Zeichen setzen, wie Projektleiterin Julie Pliquett ankündigte: Unter dem Motto „Wurzeln schlagen, Zukunft gestalten“ soll einen Beitrag zur Integration der in Heiligenhaus lebenden Geflüchteten geleistet werden und das Projekt Bürgerwald weiter wachsen.