Heiligenhaus. Über eine Stunde war die Ruhrstraße in Heiligenhaus ab der Kreuzung Höseler Straße am Sonntagmorgen gesperrt. Das war passiert.

Kurioser Unfall am Sonntagmorgen auf der Ruhrstraße in Heiligenhaus: Eine Autofahrerin ist ins Schleudern gekommen und landete auf dem Dach. Straße war über eine Stunde gesperrt.

Autofahrerin in Heiligenhaus wurde nicht verletzt

Die Autofahrerin, berichtet die Polizei, sei von der Höseler Straße aus in die Ruhrstraße abgebogen. Hier kam sie am rechten Fahrbahnrand aufgrund einer Baumwurzel so ins Schleudern, dass ihr Wagen sich überschlug und im Gegenverkehr auf dem Dach liegenblieb. Vermutlich sei die Fahrerin abgelenkt gewesen, zum genauen Unfallhergang könne man derzeit noch nichts sagen. Zum Glück blieb die Fahrerin unverletzt und es wurde auch kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt.

Zum Glück wurde weder die Autofahrerin verletzt noch andere Autos in den Unfall verwickelt. © WAZ | Feuerwehr Heiligenhaus

Die Heiligenhauser Feuerwehr kümmerte sich die ausgelaufenen Betriebsmittel und sperrte mit der Polizei die Ruhrstraße für die Dauer der Arbeiten ab, bis der Abschleppdienst den Wagen abtransportiert hat. Bis die Kehrmaschine die Straße gereinigt hatte, war die Straße einspurig befahrbar.