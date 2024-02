Heiligenhaus. Heljens hat die Kette geschafft: Zwischen 500 und 600 Menschen standen Hand in Hand zwischen der Suitbertus- und der Alten Kirche.

Sie haben es geschafft: Für einen kurzen Moment standen von der katholischen Suitbertus-Kirche bis zur evangelischen Alten Kirche zwischen 500 und 600 Menschen Hand in Hand an der Hauptstraße zusammen. So eine lange Kette hat es in Heiligenhaus wohl noch nie gegeben. Die Teilnehmenden sind sich einig: Wenn nicht jetzt ein klares Zeichen für den Frieden, wann dann?