Heiligenhaus. 30 Minuten Parkzeit im Heiligenhauser Stadtkern werden nun ausgeweitet. Diese Änderungen sind in der gesamten Innenstadt geplant.

Nur noch 30 Minuten Parken entlang der Hauptstraße? Die Verwaltungsvorlage zum letzten Mobilitätsausschuss ist nicht nur bei vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht gut angekommen, auch der Stadtmarketings-Arbeitskreis Handel bat in einem Schreiben an Bürgermeister Michael Beck, die Zeit auf eine Stunde auszuweiten. Und so soll es dann auch kommen. Politik beschloss zudem weitere Änderungen an dem Konzept.