Heiligenhaus. Der Supermarkt an der Velberter Straße in Heiligenhaus schließt zum 31. März für immer. Doch was ist mit den Geschäften im Gebäude?

Bald ist Schluss für Mein Real in Heiligenhaus: Zum 31. März ist das Aus verkündet, wahrscheinlich ein letztes Mal öffnen wird der Laden dann wohl am Samstag, 30. März. Doch bereits in der kommenden Woche muss man auf weitere Angebote verzichten.

„Tolle Rabatte“ kündigen Plakate außerhalb und innerhalb des Mein Real-Markts an: Was es damit auf sich hat, ist noch nicht klar. Klar ist aber: Viel los ist bereits jetzt nicht mehr im Supermarkt, weder am Samstag- noch am Mittwochmittag. Das macht sich nun auch zum Beispiel an der Wursttheke bemerkbar: Hier wird mittwochs und donnerstags nur noch bis 14 Uhr bedient.

Wenig los ist nicht nur im Markt selber, sondern auch im Kiosk und beim Friseur. © WAZ | Katrin Schmidt

Aus für Friseur, Lotto-Totto-Kiosk und Kamps in Heiligenhaus

„Ist doch jetzt schon fast nichts mehr los“, berichtet dann auch die Verkäuferin des Lotto-Totto-Ladens, „für uns ist nächste Woche Schluss“, berichtet sie. Einen neuen Standort wird es für diesen Kiosk nicht geben, und auch nicht für den Friseur Style Boxx. „Wir schließen zum 1. März“, berichtet eine Angestellte - arbeiten werden sie nun im Laden in Mettmann, in Heiligenhaus werden sie nicht umziehen.

Eine Hiobsbotschaft auch für die Kamps-Fans: Zum 1. März werden auch hier keine Brötchen und Kuchen mehr über die Ladentheke gehen und damit auch der Café-Bereich. Auch die Frischetheke, an der es die beliebten Fleischkäsebrötchen gab, wird nicht mehr öffnen. Auch ein Eingangsbereich hat schon den Geist aufgegeben: Hier stehen bereits zahlreiche Einkaufswagen. Gebraucht werden sie offensichtlich schon jetzt nicht mehr.