Heiligenhaus. Ende März ist für immer Schluss mit einem Vollsortimenter an der Velberter Straße in Heiligenhaus. Ein persönlicher Abschied.

Es ist Samstagmittag. Der Parkplatz vor Mein Real ist überschaubar gefüllt, ein Parkplatz in den ersten beiden Reihen mühelos zu bekommen. Die vielen Einkaufswagen scheinen nur darauf zu warten, endlich benutzt zu werden: Wer derzeit zum ersten Mal an der Velberter Straße im Vollsortimenter einkaufen geht, der kann sich auch nicht nur annähernd vorstellen, was hier früher für ein Betrieb herrschte. In einem Monat gehen an der Velberter Straße die Lichter für immer aus. Was der Markt für viele Heiligenhauser bedeutet – ein ganz persönlicher Abschied.