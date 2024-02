Heiligenhaus. Nur noch 30 Minuten Parken entlang der Hauptstraße und das Einführen kostenpflichtiger Plätze sorgt in Heiligenhaus für Diskussionen.

Es ist zunächst nur eine Verwaltungsvorlage, doch der Inhalt wird in Heiligenhaus heiß diskutiert: So geht es am Dienstag im städtischen Mobilitätsausschuss um die Frage, ob entlang der Hauptstraße künftig nur noch 30 Minuten geparkt werden kann und es in einigen Zonen zusätzliche kostenpflichtige Möglichkeiten geben wird. Während das Einzelhändler begrüßen, sehen das viele Heiligenhauser kritisch.