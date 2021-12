Diese Bändchen erhält man in Handel, Gastro und auf dem Weihnachtswald. Sie sollen den Zugang zu anderen Lokalen etc. erleichtern.

Pandemie Armbändchen: So wird in Heiligenhaus 2G kontrolliert

Heiligenhaus. Stadt Heiligenhaus und das Stadtmarketing wollen durch Armbänder den 2G-Nachweis in Handel und Gastronomie erleichtern. Wie man diese erhält.

2G heißt es mittlerweile in Handel und Gastronomie: Mit der Neufassung der Coronaschutz-Verordnung sei auch für viele Bereiche des öffentlichen Lebens die 2-G-Zutrittsbeschränkung eingeführt worden, die auch zu kontrollieren sei, teilt die Stadt Heiligenhaus mit. Um diesen Mehraufwand für alle Beteiligten bestmöglich zu verringern, haben Stadtmarketing und Stadt individuelle Kontroll-Armbänder herstellen lassen und am Donnerstag an den entsprechenden Stellen von Handel, Gastronomie, Dienstleistungen und auf dem Weihnachtsmarkt etc. verteilt, die als Nachweis für den Status „Geimpft“ oder „Genesen“ gelten.

Tom Karrenberg, Vorsitzender des Stadtmarketings-Arbeitskreises Gastronomie und Inhaber der Kniffte, mit den Bändchen Bei ihm gibt es auch parallel zum Weihnachtswald Glühwein. Foto: Katrin Schmidt

In dem Moment, wo eine Kundin, ein Kunde oder Besucherin und Besucher auf die Einhaltung der 2-G-Regel hin überprüft wurde, kann diese und dieser dieses 2-G-Armbändchen erhalten, sodass an den später besuchten Stellen nicht wieder der Impfausweis mit Personalausweis gezückt werden muss, sondern das Zeigen des Armbandes zur Legitimation ausreicht. Die 2-G-Armbänder sind zeitlich nicht befristet und gelten bei allen teilnehmenden Stellen.

Stadt Heiligenhaus hat nach einer praktikablen Lösung gesucht

„Auch mit Blick auf die Zutrittskontrolle für den Weihnachtswald haben wir nach geeigneten, sicheren und praktikablen Lösungen gesucht, die auch ein bisschen Normalität ermöglichen. Mit der Nutzung der Kontrollbändchen verteilen wir zudem den Mehraufwand für Handel, Gastronomie und Stadt auf viele Schultern“, äußert sich Bürgermeister Michael Beck.

Die gewissenhafte Kontrolle und Ausgabe der Bänder durch die beteiligten Betriebe werde zudem durch stichprobenartige Überprüfungen der Ordnungsbehörde ergänzt. Ansprechpartner ist André Saar, Koordinator des Stadtmarketings Heiligenhaus im Rathaus, erreichbar unter: a.ssar@heiligenhaus.de oder 02056/13105.

