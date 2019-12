Alle Hände voll zu tun hatte am Sonntag die Feuerwehr in Heiligenhaus (Symbolbild).

Heiligenhaus. Zu gleich vier Einsätzen musste die Feuerwehr am Sonntag in Heiligenhaus ausrücken. Dabei ging es drei Mal um abgenickte Bäume oder Äste.

Arbeitsreicher Sonntag für die Feuerwehr

Auf einen arbeitsreichen Sonntag (15. Dezember) blickt die Feuerwehr Heiligenhaus zurück: Sie musste gleich zu vier Einsätzen ausrücken.

So wurden die ehrenamtlichen Kräfte zunächst gegen 2.20 Uhr zur Erich-Ollenhauer-Straße gerufen. „Person hinter verschlossener Tür", hieß es: Der Bewohner öffnete die Tür nicht mehr, nur ein Hund bellte in der Wohnung. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich allerdings heraus, dass der Bewohner im Urlaub war. Der Hund wurde zwischenzeitlich von Angehörigen betreut, blieb aber in der Wohnung.

Drei Einsätze wegen Bäumen

Um 7.31 Uhr piepsten die Funkmelder erneut. Diesmal rückte die Löschgruppe zur Isenbügeler Straße aus. Dort war ein Baum abgeknickt und hing in einer Stromleitung. Die Helfer sägten die Teile des Baumes mit einer Motorkettensäge heraus und riefen den Energieversorger zur Kontrolle der Stromleitung zu Hilfe. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Noch während des laufenden Einsatzes eröffnete die Leitstelle dann um 7.50 Uhr einen weiteren Einsatz an der Ruhrstraße. Da war ein Teil eines Baumes auf die Straße gefallen – diesmal reichte aber eine Bügelsäge zur Beseitigung aus.

Gegen Mittag, um 12.14 Uhr, rief die Leitstelle wieder die Feuerwehr um Hilfe – erneut wegen eines Baums, nun an der Bleibergstraße. Auch hier war ein Ast abgebrochen. Er stürzte auf einen parkendes Auto und beschädigte dieses. Um eine weitere Gefahr auszuschließen, sägten die Feuerwehrmitarbeiter mittels einer Drehleiter weitere Äste des Baums heraus. Im Einsatz waren jeweils drei Fahrzeuge mit rund zehn Kräften.