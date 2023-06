Die Agentur für Arbeit in Velbert ist auch zuständig für die Städte Heiligenhaus und Wülfrath.

Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit steigt im Juni auch in Heiligenhaus an

Heiligenhaus. Nicht auf Entlassungen, sondern auf weniger Neueinstellungen sei laut Agentur für Arbeit die Arbeitslosigkeit in Heiligenhaus zurückzuführen.

In Heiligenhaus sind aktuell 884 Menschen arbeitslos, das sind 19 mehr als im Mai und drei mehr als vor einem Jahr. Für den Bereich der Arbeitsagentur Velbert, zudem auch Heiligenhaus und Wülfrath gehören, liegt die Arbeitslosigkeit damit bei 6,4 Prozent – ein leichter Anstieg.

Im gesamten Bereich der Agentur für Arbeit Velbert sind aktuell 4484 Menschen arbeitslos, das sind 80 mehr als im Mai und 69 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote steigt von 6,3 Prozent im Mai auf aktuell 6,4 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 6,4 Prozent. Im Juni meldeten sich 964 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, das sind 164 mehr als im Vorjahr. Zeitgleich konnten 882 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, das sind 64 mehr als im Vorjahresvergleich.

Arbeitslosigkeit in Heiligenhaus saisonal bedingt

Die Arbeitgeber der drei Städte meldeten im Juni zusammen 196 neue Arbeitsstellen, 67 weniger als vor einem Jahr. Damit sind in der Agentur für Arbeit Velbert derzeit 830 freie Stellen gemeldet und der Bestand erhöht sich somit um acht Stellen zum Vorjahr. „Durch die sehr frühen Sommerferien haben einige saisontypische Entwicklungen bereits einen Monat früher als sonst üblich eingesetzt. So hielten sich die Arbeitgeber bereits jetzt mit Neueinstellungen vor der Urlaubszeit zurück“, so Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.

Die höhere Arbeitslosigkeit sei also nicht auf Entlassungen, sondern auf weniger Neueinstellungen zurückzuführen. Zudem seien die Abschlussprüfungen einiger Berufsausbildungen einen Monat vorgezogen worden,weshalb der saisonübliche Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit bereits im Juni begonnen habe. „Grundsätzlich zeigt sich der Arbeitsmarkt aber weiterhin stabil. Unverändert hoch bleibt die Arbeitskräftenachfrage. Die Zahl der angebotenen Stellen ist im Juni sogar leicht gestiegen. Die meisten Unternehmen suchen Fachkräfte. Wer einen Berufsabschluss nachholt oder sich beruflich weiterbildet, hat auf dem Arbeitsmarkt derzeit sehr gute Chancen. Wir beraten und helfen gerne dabei, die Chancen der Weiterbildung zu nutzen“, so Tymister.

