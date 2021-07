Anschlussstelle Hetterscheidt wird ein Wochenende gesperrt

An der Velberter Straße finden Sanierungsarbeiten statt. Deswegen muss die Auf- und Abfahrt rund um die Querspange in Hetterscheidt gesperrt werden.

Heiligenhaus. Für Arbeiten an der Velberter Straße in Heiligenhaus bleibt die Auffahrt zur A 44 vom 30. Juli bis 1. August zu. Auch Umleitungen im Busverkehr.

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt ein Wochenende lang die Auf- und Abfahrt Hetterscheidt rund um die Querspange Velberter und Pinner Straße. Umleitungen nach Velbert sind bereits ausgeschildert. Auswirkungen gibt es auch auf den Busverkehr.

Aufgrund von Arbeiten an der Velberter Straße wird von Freitag, 30. Juli, 19 Uhr, bis Montag, 2. August, 0 Uhr, auf der A 44 von Essen in Richtung Velbert an der Anschlussstelle Hetterscheidt die Ausfahrt in Richtung Velbert und die Auffahrt aus Richtung Heiligenhaus kommend gesperrt. Die Pinner Straße ist jedoch frei; spätestens an der Jet-Tankstelle müssen Autofahrer auf der Velberter Straße jedoch zurückfahren. Wer nach Velbert will, kann dies dann entweder über die A 44, Auffahrt Ratinger Straße, tun – oder über die Abtsküche und Losenburger Straße. Nach Wülfrath geht es über die Hofermühle und Homberg.

Umwege und Ausfälle im Busverkehr

Auch die Rheinbahn-Busse müssen Umleitungen in Kauf nehmen: Davon betroffen sind die Linien SB 19, 770 und 771. Die Busse fahren in Richtung Velbert ab der Haltestelle Abtskücher Straße eine Umleitung. Die Haltestelle Tersteegen-Schule wird an die Haltestelle Abtskücher Straße verlegt. Die Haltestelle Am Berg (SB 19) entfällt. Die Haltestellen Otterbeck, Tersteegen-Schule, Hetterscheidt; Kuhs, Velbert, Dahlbecksbaum, Marsstraße, Zur Sonnenblume, Am Berg und Weisenbornstraße (771) entfallen. Die Fahrgäste können die Haltestellen alternativ mit den Bussen der Gegenrichtung ab der Haltestelle Velbert ZOB erreichen.

Die Busse der Linie 770 fahren in Richtung Velbert ab der Haltestelle Abtskücher Straße eine Umleitung. Die Haltestellen Otterbeck, Tersteegen-Schule, Hetterscheidt; Kuhs, Velbert, Dahlbecksbaum, Marsstraße und Zur Sonnenblume entfallen. Die Fahrgäste können die Haltestellen alternativ mit den Bussen der Gegenrichtung ab der Haltestelle Am Berg erreichen.

Rheinbahn bittet um Verständnis

Die Haltestelle Am Berg wird an die Haltestelle Am Berg der Linie OV 2 in der Jahnstraße verlegt. Die Busse, die normalerweise in Richtung Velbert an der Haltestelle Hetterscheidt, Kuhs enden, fahren ab der Haltestelle Tersteegen-Schule eine Umleitung. Die Haltestellen Hetterscheidt, Kuhs und Konserheider Weg entfallen, bitte stattdessen die Haltestellen Teerstegen-Schule oder Schürhofer Straße nutzen.

Aushänge an den betroffenen Haltestellen und Durchsagen in den Bussen informieren die Fahrgäste über die Änderungen. Durch die Umleitungen kann es zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.

