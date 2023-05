Die Gesamtschule ist in den ersten fünf Sommerferienwochen wieder Herberge des Ferienspaßes, hier ein Bild aus dem Sommer 2022.

Familie Anmelden: Ferienspaß in Heiligenhaus geht bald wieder los

Heiligenhaus. Für die früher als Stadtranderholung bekannte Sommerferienfreizeit in Heiligenhaus kann man sich ab Mittwoch, 17. Mai, anmelden.

Zuhause Urlaub machen – das ist im Sommer wieder beim Ferienspaß möglich. Die ehemalige Stadtranderholung, die früher in Isenbügel stattgefunden hat, wird nun rund um die Gesamtschule und den Club angeboten. Anmeldung startet am Mittwoch, 17. Mai.

Für die ersten fünf Ferienwochen, vom 26. Juni bis zum 28. Juli, bietet das Ferienspaß-Team der Stadt Heiligenhaus Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren diese Freizeitgestaltung und Betreuung an. Die Teilnehmergebühr beträgt pro Woche 43 Euro pro Kind, zwei Kinder einer Familie zahlen 65 Euro für eine Woche. Für das dritte und jedes weitere Kind aus einer Familie ist die Teilnahme kostenfrei. Für Bezieher von Arbeitslosengeld oder ALG II gilt eine Teilnehmergebühr von 15 Euro pro Woche und Kind. Dafür ist ein Nachweis erforderlich.

So kann man sich anmelden für den Heiligenhauser Ferienspaß

Auch in diesem Jahr soll die fünfwöchige Veranstaltung für die Kinder zu einem schönen Erlebnis werden, teilt die Stadt Heiligenhaus mit, und so stecke das Betreuerteam seit einigen Wochen in den Planungen toller und spannender Aktionen für die Kinder – unabhängig von Wind und Wetter. Ob AG-Wochen, Ausflüge, Besuche der Politik oder auch einfach mal „Spielen frei Schnauze“, eine Ablenkung und sinnvolle Beschäftigung für den Nachwuchs sei das Ziel des Ferienspaßes.

Auf der Website des Clubs, derclubheiligenhaus.de, und der Stadt, heiligenhaus.de, ist das Anmeldeformular ab Mittwoch verfügbar. Das Dokument kann direkt zu Hause ausgefüllt und versendet werden. Für alle fünf Wochen steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Die Anmeldung für die begehrten Plätze wird nach der Eingangsreihenfolge abgearbeitet. Eine Anmeldung ist noch keine Garantie für einen der Plätze, es folgt eine Teilnahmebestätigung (wird per Mail verschickt, dies könne einige Tage dauern).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus