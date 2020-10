Anka Zink kommt in den Heiligenhauser Club

Anka Zink – ein Name, der Kabarettfreunden längst ein Begriff ist. Auch die Heiligenhauser Club-Bühne betritt sie am Freitag, 16. Oktober, nicht zum ersten Mal. Dann aber mit ihrem Programm „Das Ende der Bescheidenheit“.

Was steckt hinter dem Titel? Ein Halleluja auf das Protzen – für alle, die noch immer klotzen, so der Veranstalter und beschreibt es weiter: „Comedy mit Arroganz. Von und mit einer erfolgreich-und gutaussehenden Anka Zink. Haben Sie auch so viele Talente, die Sie der Welt zeigen könnten, wenn die Welt dann mal endlich zu Ihnen hingucken würde? Eigentlich weiß es jeder von uns längst: Jetzt bin ich dran!“ Für Bescheidenheit und Zurückhaltung sei in Zeiten der Selbstinszenierung keine Zeit mehr. Es werde immer wichtiger, wichtig zu sein, sonst komme man unter die Räder.

Supermodels und Supertalente locken überall

Überall lockten Supermodels, Supertalents, Superfood, Superserien, Supereinschaltquoten, Superschnäppchen, Super Bowl, Supervisoren, Superklima und Supersex. Alle seien super fit, super talentiert, super schön, super jung, super geil, super laut – zumindest auf ihren Selfies. Nur die Normalos seien weg – aus dem Viertel, der WhatsApp Gruppe und auf Instagram. Jeder sei längst für sich ein Unikat und in seiner Welt berühmt. Aber wer ist noch übrig, um uns zu bewundern, fragt Zink? Und vor allem wofür?

Tadellose Provokationen

Anka Zink entlarvt Wichtigtuer und Narzissten. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

In einer Zeit, in der Markttauglichkeits-Hochbegabung die Königsdisziplin sei und „Wer hat das gesagt?“ wichtiger ist als „Worum geht es eigentlich?“, liefere Anka Zink mit: „Das Ende der Bescheidenheit“ eine brand-aktuelle und pupen-neue Aufklärungs-Offensive. „Sie haut mit tadellosen Provokationen kräftig auf den Putz, ehe wir unsere Lieblings-Influencer als „Alltagsbegleiter“ bei unserer Pflegekasse anmelden müssen, ehe uns die Digitalisierung restlos in die Überflüssigkeit entlässt und die Bescheidenen unter uns nervös werden, weil niemand mehr Bescheid weiß.“

Noch Karten an der Abendkasse

Der Kauf der Eintrittskarten im Vorverkauf würde die Organisation der Veranstaltung unter den aktuellen Coronabedingungen erleichtern. Für Kurzentschlossene gibt es aber auch selbstverständlich Karten an der Abendkasse. Beim Ein- und Ausgang und dem Verlassen des Sitzplatzes gilt die Maskenpflicht. Eintritt: VVK 16 Euro / AK 19 Euro. Einlass ist in der Hülsbecker Straße ab 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr. naHier lesen Sie weitere Berichte aus Heiligenhaus.