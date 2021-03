Feuerwehr Am Donnerstag heulen wieder die Sirenen in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Drei Mal werden am Donnerstagmorgen in Heiligenhaus die Sirenen erklingen. Der landesweite Probealarm soll die Bevölkerung sensibilisieren.

Laut werden wird es wieder am Donnerstag, 11. März: Ab 10 Uhr heulen dann wieder die Sirenen der Feuerwehr. Zum landesweiten Probealarm werden erneut die Systeme getestet – die Bevölkerung soll aufmerksam sein, teilt die Feuerwehr Heiligenhaus mit.

Das wird passieren: Zum landesweiten Probealarm werden dann auch in Heiligenhaus die Sirenen zum Test heulen. Zeitgleich wird über die Warn-App Nina auf dem Smartphone ein Testalarm ausgelöst. Die Systeme werden getestet, jeder sollte wissen, was im Notfall zu tun ist, so die Feuerwehr.

Das bedeuten die unterschiedlichen Sirenen

Der Probealarm beginnt mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall Entwarnung bedeutet. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ab 10.06 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um das eigentliche Warnsignal, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause schließt um 10.12 Uhr ein einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm ab.

Die Sirene auf dem ehemaligen Feuerwehrhaus in Isenbügel an der Langenbügeler Straße ist eine von 11 im Stadtgebiet von Heiligenhaus. Foto: Heinz-Werner Rieck / FUNKE Foto Services

Das ist nur eine Probe, doch was wäre, wenn es keine wäre? Im Ernstfall, so die Feuerwehr weiter, sollen die Bürger bei einer Auslösung der Sirenen geschlossene Räume aufsuchen, Fenster und Türen schließen und das Radio einschalten. Bei akuten Gefahren werden über Hörfunk (WDR 2 und Radio Neandertal) Informationen und Verhaltenshinweise gegeben. Die Notrufnummern 110 und 112 seien nur in Notfällen zu wählen. Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger ausreichend informiert seien, könnten sie sich und anderen in Gefahrensituationen helfen.

Lautsprecherfahrzeug würden im Ernstfall ebenfalls warnen

Im Ernstfall warnen und informieren in Heiligenhaus zusätzlich Lautsprecherfahrzeuge betroffene Gebiete, berichtet die Feuerwehr. Zusätzlich informiere die Feuerwehr Heiligenhaus im Fall der Fälle auch über ihre Social-Media-Kanäle. Am Warntag werden zudem die für Smartphones konzipierten Warn-Apps Nina, Katwarn und Biwapp einen zentral gesteuerten Probealarm anzeigen. Auch im Kreis Mettmann werden bei Schadensereignissen auf diesem Weg Informationen verbreitet.

Das wichtige Ziel des Warntages sei es, ein Bewusstsein in der Bevölkerung für das Thema Warnung zu schaffen. „Sirenen sind unersetzbar. Denn deren Ton erregt Aufmerksamkeit und weckt die Bewohner gegebenenfalls aus dem Schlaf. Gerade nachts sind im Normalfall Fernseher und Radio ausgeschaltet und Handys können lautlos gestellt sein. Der Heulton einer Sirene ist davon unabhängig“, so die Feuerwehr.

Hier kann man sich weiter informieren

Weitere Informationen zum Warntag und zu den Sirenensignalen gibt es im Internet unter www.warnung.nrw. Die Heiligenhauser Feuerwehr ist ebenfalls im Internet präsent: Infos gibt es unter fw-heiligenhaus.de, auch sind sie bei Facebook und Instagram zu finden.

Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus Heiligenhaus.