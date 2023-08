Alter Bahnsteig in Heiligenhaus wird zur Theater-Kulisse

Die Bahn hat mal wieder Verspätung – und es gibt am Bahnhof kein Handynetz. So kommen Herr Müller und Emil im Stück „Am Zug“ in Heiligenhaus ins Gespräch. Heib und Eddy Schulz statt.

Heiligenhaus. Für einen Tag herrschte am alten Bahnhof in Heiligenhaus wieder Betrieb – mit dem Theater „Am Zug“ im Rahmen der „Neanderland Biennale“

Nach dem gelungenen Auftakt mit dem Bürgerdinner auf dem Rathausplatz gab es nun einen weiteren Programmpunkt der „Neanderland Biennale“ in Heiligenhaus – und das an einem ungewöhnlichen Spielort: Zwischen der Kaffeerösterei und der Moschee herrschte am alten Bahnsteig plötzlich wieder Betrieb – wenn auch anders als einst, als hier tatsächlich noch Züge rollten.

In dem Musiktheater-Stück „Am Zug“ des Neusser Theaters am Schlachthof treffen die zwei Bahnreisenden Herr Müller und Emil – gespielt von Harry Heib und Eddy Schulz – aufeinander. Die beiden stranden am kleinen Bahnhof, beide sind auf dem Weg zu einem wichtigen Termin. Es kommt, wie es kommen muss. Die Deutsche Bahn hat mal wieder Verspätung und lässt auf sich warten. Handyempfang gibt es nicht und der Bus kommt in dem kleinen Dorf nur äußerst selten. Die Schlussfolgerung: Warten. Die zwei Reisenden kommen ins Gespräch und stellen fest, dass sie kaum verschiedener sein könnten.

Klimaaktivist Emil trifft am Bahnhof in Heiligenhaus auf Abteilungsleiter Müller

Angefangen mit der Kleidung: Herr Müller trägt Anzug mit Krawatte, dazu einen Lederkoffer, Emil hingegen hat Sneaker und eine ausgewaschene Sweatshirtjacke an – und im Gepäck eine Gitarre sowie ein Demonstrationsschild mit der Aufschrift „Runter mit der Kohle“. Emil ist Klimaaktivist und kommt gerade von einer Demonstration. Herr Müller hingegen ist Abteilungsleiter in einer großen Firma.

Herr Müller und Emil – gespielt von Harry Heib und Eddy Schulz – scheinen auf de ersten Blick sehr unterschiedlich zu ticken – wie sie beim Warten auf die Bahn feststellen. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Innerhalb ihrer Konversation an dem kleinen Bahnhof diskutieren sie über aktuelle, sozioökologische Themen, wie beispielsweise die Energiepolitik, Flugreisen, Umweltschutz und Bürokratie. Schnell wird klar, dass ihre Meinungen und Einstellungen zu den Themen kaum ferner sein könnten. Die teils hitzige Diskussion ist gespickt von stereotypen Aussagen von Herrn Müller: „Deine Haltung muss man sich erstmal leisten können“, „Wandel im Klima hat es schon immer gegeben“, oder „Was soll ich als Einzelner schon tun?“. Emil versucht stets, gegen diese anzudiskutieren. Zunächst erfolglos.

John-Lennon-Klänge und Reinhard Meys „Über den Wolken“

Die Szenen werden immer wieder mit weltbewegenden Liedern aus Klima- und Protestbewegungen untermalt. Unter anderem von „Imagine“ von John Lennon oder „Über den Wolken“ von Reinhard Mey.

Überraschenderweise war Müller früher Mitglied der Grünen, doch mit dem Eintritt in die Arbeitswelt erlag er dem Alltag: „Den Aktionismus habe ich hinter mir“, sagt er zu Emil. In Erinnerungen schwelgend, stimmt Müller plötzlich die „Internationale“ an und Emil steigt mit ein. Die beiden nähern sich immer weiter an und sind sich letztlich durch eine unerwartete Wendung doch gar nicht so fern, wie zu Beginn gedacht. Zum Schluss kommt sogar die Bahn, allerdings auf Gleis 3 statt auf Gleis 1.

Ungewöhnliche Spielorte sind ein Markenzeichen der „Neanderland Biennale“ – hier an der alten Bahnstrecke in Heiligenhaus mit dem Stück „Am Zug“. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Das Stück spielt mit überzogenen Stereotypen, Sarkasmus, Humor und satirischen Stilmitteln, um die aktuellen Problematiken und Konflikte innerhalb der Klimadebatte darzustellen. Die Theaterautorinnen und -autoren Julia Jochmann, Harry Heib und Eddy Schulz schaffen es, mit „Am Zug“ den Generationenkonflikt zwischen der Generation Z, den Millenials und der Generation X auf die Bühne zu bringen.

Auch das Publikum in Heiligenhaus diskutiert über die Klimaziele

Das Publikum in Heiligenhaus, das aus rund 40 Personen besteht, ist begeistert. Nach den Gesangseinlagen wird laut applaudiert – und der Abschlussapplaus hält lange an. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer sind sich der kniffligen ökologischen Lage, in der sich die Menschheit befindet, bereits bewusst. So auch ein 80-jähriger Besucher aus Erkrath: „Mir hat das Stück so weit gut gefallen. Ich gehe allerdings noch einen Schritt weiter als die aktuelle Politik. Ich denke, dass aus dem angestrebten 1,5-Grad-Ziel eher 3,5 Grad werden und dass es für eine Reinigung bereits zu spät ist.“

Ungewöhnliche Location begeistert die Zuschauer

Die 42-jährige Svenja aus Heiligenhaus ist begeistert von der Aufführung. Gerade die ausgewählte Location sei sehr schön und passend zum Theaterstück. „Das Stück ist aktuell, nicht aufgelegt und wirkt sehr natürlich. Die Formen des Klimaprotestes sind immer radikaler geworden, gerade mit den Klebeprotesten bin ich immer wieder hin und her gerissen. Das ganze System ist so träge, da kann ich die Verzweiflung der Demonstrierenden verstehen, allerdings heiligt der Zweck meiner Meinung nach nicht die Mittel“, teilt sie ihre Gedanken.

>>> Die Neanderland Biennale

Begonnen hat alles im Jahr 2003 mit einem spartenübergreifenden Kulturfestival unter dem Titel „Bewegte Landschaften“ – entstanden ist daraus eine regionale Institution, die mittlerweile in ihre 11. Ausgabe geht.

Es gibt Theateraufführungen in allen Städten des Kreises – so auch am Freitag, 8. September, 17 und 19.30 Uhr, mit dem Stück „Sofies Mind*Truck“ auf dem Platz am Offers in Velbert.

Bis auf wenige Ausnahmen können die Veranstaltungen ohne Anmeldung und ohne feste Ticketpreise besucht werden. Besucher füllen dann den Hut der Künstler.

