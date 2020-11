Almuth Schildmann-Back sagt Heiligenhaus Adieu

Heiligenhaus. Die Leiterin des Kulturbüros verlässt nach 25 Jahren die Stadtverwaltung. In Duisburg will sich die 50-Jährige wieder der Jugendhilfe widmen.

Nach 25 Jahren verlässt Almuth Schildmann-Brack das Heiligenhauser Rathaus: Nachdem sie zuletzt rund eineinhalb Jahre lang das Kulturbüro geleitet hatte, zieht es die 50-Jährige nun doch wieder zu ihren Ursprüngen in die Jugendhilfe. Ein tolles Angebot eines freien Trägers ist der Grund dafür, dass sie ab Januar täglich nach Duisburg zur Arbeitpendeln wird.

Auf zwei ganz unterschiedliche Jahre blickt Almuth Schildmann-Brack in ihrer Zeit im Kulturbüro zurück: Auf ein trubeliges und abwechslungsreiches 2019 folgte das Corona-Jahr 2020, in dem fast alles Kulturelle zum Erliegen kam – aber auch die ganz neue Erfolgsstory der Wendehammerkonzerte ihren Anfang nahm.

Berührendes Theaterstück

„2019 haben wir richtig Gasgegeben“, blickt Schildmann-Brack zurück, „das erste Mal das Stadtfest oder auch den Weihnachtsmarkt mit zu organisieren war total spannend, dabei merkt man erst einmal, wie viel Liebe und Engagement alleeinfließen lassen.“ Aber auch das berührende Theaterstück „The Other Side of Peace“ fällt der Diplom-Sozialpädagogin ein, das „noch mehr Zuschauer verdient gehabt hätte“ und ein paar K https://www.waz.de/staedte/heiligenhaus/ergreifendes-spiel-um-die-seelenqualen-von-soldaten-id227597707.html onzerte mit neuen Künstlern, die beim Publikum gut angekommen seien. „Ich habe vielgelernt“, ist sich Schildmann-Brack sicher, „über Verwaltungsorganisation, aber auch über detaillierte Planung. Darüber, wie wichtig es ist, dass das Klavier gestimmt ist, dass die Gästeliste stimmt und das Ticketing richtig läuft.“

Stellten im Januar das Kulturprogramm für 2020 vor, das wegen Corona weitgehend nicht realisiert werden konnte (v.l.): Almuth Schildmann-Brack, Veronika Kautz (Mitarbeiterin Kulturbüro), Edelgard Eichberg (Leiterin Club) und Jürgen Weger (Mitarbeiter Kulturbüro). Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Außergewöhnlichen Menschen begegnet

Und außerdem seien ihr über die gut eineinhalb Jahre hinweg „viele nette und außergewöhnliche Menschen“ begegnet, unter anderem bei ihren Reisen in die Partnerstädte Meaux und Mansfield. 2020 wurde die Arbeit indes ungleich schwieriger, „meinen Geburtstag im März habe ich damit verbracht, ganz viele Veranstaltungen abzusagen, da erinnert man sich dran.“

Kleiner Kultursommer

Untätig blieb das Kulturbüro-Team aber auch in Zeiten von Corona nicht und stellte im Rahmen des „Kleinen Kultursommers“ die beliebten Wendehammerkonzerte auf die Beine, die auf den Kulturstart durch die Theatergruppe „Drama Hilinci“ mit ihrer„Magical Mystery Tour“ folgten. Achtmal gab es den Sommer hindurch an unterschiedlichen Orten in Heiligenhaus Live-Musik von hiesigen Künstlern zu hören, die sich über die neue, ungewohnte Plattform freuten- „es hat keiner geahnt, dass wir damit eine so lange Zeit überbrückenmüssen“, so die Ideengeberin. Blieben die Konzerte auch zukünftig – Almuth Schildmann-Brack würde es freuen.

Bleibt der Kultur erhalten Auf einen Rundgang durch die Büros der Kolleginnen und Kollegen zur Verabschiedung musste Almuth Schildmann-Brack aufgrund der Corona-Bestimmungen verzichten. Kultur mitgestalten wird sie aber – im kleineren Rahmen – auch weiterhin: Als Sängerin der Flyin’ Tunes, die aus Lehrern, Schülern und Freunden der Musikschule Heiligenhaus besteht.

Auf die neue Arbeit konzentrieren

Ihren letzten Präsenztag im Kulturbüro hat die Sängerin der Flyin’ Tunes übrigens schon hinter sich, aufgrund von Urlaubstagen und Freizeitausgleich kann sie als „Kind der Jugendhilfe“ sich bereits mental auf ihre neue Arbeit konzentrieren. Die Leitungsfunktion des Kulturbüros übernimmt fürs erste Thomas Langmesser, Dezernent für Soziales, Jugend und Kultur, selbstverständlich arbeiten auch Veronika Kautz und Jürgen Weger nach wie vor im Rathaus-Innenhof, das übrigens in diesem Jahr eine Umgestaltung erlebte: Ein separater Raum macht auch ruhigere Gespräche möglich, es gibt eine LED-Beleuchtung und Plakatwände für Ankündigungen.

Jugendliche sollen Kunst und Kreativität für sich entdecken

Und wenn Schildmann-Brack zum Abschied aus Rathaus und Kulturbüro einen Wunsch frei hätte? „Dann würde ich mir wünschen, dass Neues reift, dass Jugendliche Kultur und Kreativität für sich entdecken. Und für mich selbst wünsche ich mir eine gute Zeit im neuen Wirkungsfeld. Weitere Nachrichten aus Heiligenhaus lesen Sie hier.