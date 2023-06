Alle Fotos: Sportler bringen Olympia-Flair nach Heiligenhaus

Special Olympics Sportler trainieren in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Mini-Olympiade mit den „Special Olympics“-Gästen aus Mauretanien in Heiligenhaus. Hier die schönsten Bilder von diesem besonderen Wettbewerb.

Im Vorlauf der Special Olympics gab es bereits am Dienstag in Heiligenhaus eine Mini-Olympiade: Alle Heiligenhauserinnen und Heiligenhauser waren eingeladen, auf dem Sportplatz an der Talburgstraße gemeinsam mit der Delegation aus Mauretanien zu werfen, zu laufen und zu springen.

Gern wahrgenommen wurde dieses Angebot von einer großen Gruppe Bewohnern des Wohnheims der Lebenshilfe, die sich alle eine Laufkarte geben ließen, auf der neben den drei klassischen Disziplinen auch Torwandschießen, Floorball und die Trendsportart Teqball, die Elemente von Fußball und Tischtennis verbindet, aufgelistet waren.

Viele Umarmungen für die Gäste aus Mauretanien in Heiligenhaus

„Es war ein sehr gutes und freundliches Miteinander, eine Veranstaltung mit viel Herz und auch vielen Umarmungen zwischen den fünf mauretanischen Sportlern und den Heiligenhauser Sportlern“, freuten sich Kulturbürochefin Kathrin Neuhaus und Renate Dubbert, Fachbereichsleiterin Bildung und Sport.

Teqball-Spiel bricht das Eis bei hochsommerlichen Temperaturen

Viele Bewohner der Lebenshilfe in Heiligenhaus nahmen an der Mini-Olympiade teil. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Das Eis gebrochen hätte das Teqballspiel, bei dem sich alle an der komplett neuen Sportart ausprobieren konnten - die Mauretanier sind Spezialisten für Tischtennis und Laufen. Auf die Leistungen kam es dabei nicht in erster Linie an, alle Beteiligten gaben aber selbstverständlich bei den bereits hochsommerlichen Temperaturen ihr Bestes: Als Anerkennung durfte jeder eine Urkunde, ein Sportshirt und eine Medaille als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Mit dem olympischen Feuer über den Panoramaradweg

Ein weiterer Höhepunkt war der Fackelspaziergang, den alle gemeinsam zum Abschluss der Veranstaltung über den Panoramaweg antraten: Mit viel Spaß, entspannten Gesprächen und unter Polizeieskorte ging es bis zum Hotel Neues Pastorat, wo der Abend bei einem gemütlichen Grillen ausklingen konnte.

