Aktion: WAZ öffnet Pforten der Polizeiwache Heiligenhaus

Die Polizeiwache in Heiligenhaus gilt als eine der Schönsten im ganzen LAnd.

Heiligenhaus. Die WAZ feiert Geburtstag und öffnet ihren Lesern und Leserinnen aus diesem Anlass Pforten. Auch in Heiligenhaus ist eine Aktion am Start.

Die WAZ feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Und aus diesem Anlass öffnen wir für unsere Leser und Leserinnen Türen, die sonst fest verschlossen sind. Am kommenden Dienstag, 13. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr bieten wir eine exklusive Führung durch die neu gestaltete Heiligenhauser Polizeiwache an.

Warum gerade die Heiligenhauser Wache? Sie gilt nach ihrer Sanierung 2021 als eine der schönsten in NRW, sagte zumindest Innenminister Herbert Reul bei ihrer Wiedereröffnung. Wie dem auch sei. Sie ist zumindest die Schönste im Kreis Mettmann, immerhin in einer alten Industriellen-Villa untergebracht.

Die alte Treppe in der Heiligenhauser Polizeiwache ist ein Schmuckstück. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Vor Ort wird den Lesern und Leserinnen etwas zur Anzeigenannahme und zum Arbeitsablauf in der Wache erklärt. Wenn Sie auch hinter die Kulissen der Wache schauen wollen, bewerben Sie sich noch schnell unter waz.de/polizeiwache

