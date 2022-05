Auch diese Großflächenplakate der CDU und der Grünen in Heiligenhaus wurden beschmiert.

Landtagswahl Ärger über beschmierte Wahlplakate in Heiligenhaus

Heiligenhaus. In den vergangenen Tagen wurden wiederholt Großflächenplakate mutwillig zerstört. Die CDU setzt eine Belohnung für Hinweise auf die Täter aus.

In den vergangenen Tagen sind insbesondere in Heiligenhaus und Ratingen mehrfach und wiederholt die Großflächenplakate der CDU und auch anderer politischer Parteien mutwillig zerstört worden. „Für einen politischen Dialog und Meinungsaustausch stehen wir immer zur Verfügung“, sagt der CDU-Kreisvorsitzende Dr. Jan Heinisch: „Zerstörungen hingegen sind für uns kein legitimes Instrument politischer Meinungsäußerung.“ Die CDU habe bereits mehrfach Anzeige gegen Unbekannt gestellt und werde dem oder den Tätern im Falle der Ergreifung auch den finanziellen Schaden in Rechnung stellen.

Der CDU-Kreisverband Mettmann hat sich im aktuellen Fall zudem dazu entschlossen, eine Belohnung von 500 Euro auf Hinweise auszusetzen, welche zur Ergreifung des Täters oder der Täter dieser systematischen Zerstörung von Werbeflächen führen.

Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden

Die Zerstörungen finden schrittweise und stets nachts statt. „Da die Werbeflächen an viel frequentierten Orten stehen, bitten wir alle um offene Augen – vor allem auch die vorbeifahrenden Autofahrerinnen und Autofahrer“, so Heinisch. Wer Feststellungen mache oder auch schon in der Vergangenheit gemacht habe, solle dies bitte umgehend der Polizei mitteilen.

