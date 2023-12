Zwischen dem Viadukt in Heiligenhaus wird es in Richtung Bahnunterführung nach Essen-Kettwig eine Baustellenampel geben.

Straßenverkehr Achtung: Staugefahr an der Ruhrstraße in Heiligenhaus

Heiligenhaus/Kettwig. Die Deutsche Bahn wird umfangreiche Baumfällungen vornehmen. Autofahrer brauchen in dieser Woche mehr Zeit für die Fahrt nach Essen-Kettwig.

Autofahrer zwischen Heiligenhaus und Kettwig sollten sich in der kommenden Woche (11. bis 15. Dezember) auf eine mögliche Wartezeit an der Ruhrstraße einstellen: Die Deutsche Bahn AG wird dort Baumfällungen durchführen. Alle Infos.

Darum ist die Ruhrstraße in Heiligenhaus nur einspurig befahrbar

Pendler brauchten in diesem Jahr an der Ruhrstraße schon einmal Geduld: Nun wird die Straße zwar nicht für den Verkehr gesperrt, zwischen der Bahnunterführung an der Stadtgrenze zu Essen und dem Viadukt im Bereich Quelle wird eine Baustellenampel eingerichtet, der Verkehr verläuft dann einspurig.

Denn in der Böschung entlang der Strecke der S-Bahnlinie 6 werden einige Arbeiten durchgeführt, wie die Stadt Heiligenhaus nun mitteilt. Die Fällarbeiten sollen ein bis zwei Tage dauern. Welche Tage zum Fällen genutzt werden, werde witterungsbedingt entschieden. Die Frankfurter Straße wird als dritter Ast ebenfalls in die Ampelregelung eingebunden.

