Das semistationäre Geschwindigkeitsmessgerät des Kreises Mettmann steht in der 43. Kalenderwoche auf der Velberter Straße in Heiligenhaus.

Verkehr Achtung: Dieser Super-Blitzer steht jetzt in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Über 200 Verstöße in einer Woche gab es hier in Heiligenhaus mit dem mobilen Blitzgerät des Kreises. Warum diese Stelle besonders tückisch ist.

Er hat schon viele erwischt, der Super-Blitzer des Kreises Mettmann – auch viele Heiligenhauser. In der nächsten Woche wird er erneut an dieser Stelle zum Einsatz kommen.

Diese Stelle in Heiligenhaus hat ihre Tücken

Das semistationäre Geschwindigkeitsmessgerät des Kreises Mettmann steht dann nämlich wieder an der Velberter Straße in Heiligenhaus. Hier ist besondere Obacht geboten: Tagsüber ist hier in dem Bereich ein Tempolimit von 30 km/h, zu anderen Zeiten liegt das Limit bei 50 km/h. Das kann diese Station zwar unterscheiden, nichtsdestotrotz konnten vor zwei Jahren, als das Gerät zum ersten Mal hier stand, über 200 Tempoverstöße erfasst werden, wie das Straßenverkehrsamt auf WAZ-Nachfrage damals mitteilte.

Des Weiteren sind folgende Kontrollen im Stadtgebiet von der Kreispolizei Mettmann angekündigt worden: Montag an der Langenbügeler Straße und am Nordring, Dienstag Haupt- und Talburgstraße, Mittwoch und Freitag Nordring und Langenbügeler Straße.

