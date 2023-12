Achtung, Autofahrer: Hier stehen in Heiligenhaus Blitzer

Heiligenhaus. Der Kreis Mettmann und die Kreispolizei kontrollieren auch in Heiligenhaus in dieser Woche wieder das Tempo auf den Straßen -- an diesen Orten.

Der Kreis Mettmann und die Polizei kontrollieren auch in dieser Woche wieder die Geschwindigkeit, mit der die Autofahrer in der Stadt unterwegs sind. Hier stehen die Blitzer:

Montag, 4. Dezember, heißt es aufpassen auf dem Südring und an der Rheinlandstraße.

Die Talburgstraße im Wassermangel und der Nordring sind am Dienstag, 5. Dezember, Orte der Kontrolle.

Am Nikolaustag heißt es Vorsicht wieder am Nordring und in der Unterilp entlang der Moselstraße.

Südring, Talburgstraße, Innenstadt werden dann am Donnerstag kontrolliert.

Freitag sollte man an der Hülsbecker und der Velberter Straße besonders umsichtig unterwegs sein.

Mobile Blitzgeräte stehen in Velbert und in Mettmann

Die semistationären Geschwindigkeitsmessgeräte des Kreises Mettmann stehen in dieser auf der Asbrucher Straße in Velbert und auf der Elberfelder Straße (B7) in Mettmann. Alle Messungen sind abhängig von der tagesaktuellen Verkehrssituation vor Ort. Darüber müsse auch an anderen Örtlichkeiten mit Tempokontrollen gerechnet werden.

Die Kreispolizeibehörde, die Stadt Velbert und der Kreis Mettmann betonen: „Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen. Zu schnelles Fahren gefährdet alle überall. Wir messen, damit Sie und andere Menschen gesund nach Hause kommen“

