Abkochgebot ist nun auch für Heiligenhaus aufgehoben

Heiligenhaus. Nach dem Starkregen und den schweren Überflutungen sollten auch Heiligenhauser das Wasser vorsorglich abkochen. Das ist nun nicht mehr nötig.

Das Abkochgebot, dass das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag erteilt hat, ist nun auch für Heiligenhaus wieder aufgehoben. Das teilt Stadtwerke-Chef Michael Scheidtmann am Dienstagnachmittag mit. Das Abkochgebot für Heiligenhaus galt vorsorglich; eigentlich wird ausschließlich Brunnenwasser genutzt. Nur in Hochzeiten wird auf weitere Reserven auf Ruhrverband und RWW zurückgegriffen.

Auch der Kreis Mettmann gibt Entwarnung: „Zahlreiche Kontrollmessungen haben eine konstant gute Trinkwasserqualität bestätigt. Alle Analyseergebnisse der letzten Tage zeigten keine bakterielle Auffälligkeiten. Die Trinkwasserqualität ist konstant gewährleistet. Ein Abkochen des Leitungswassers ist somit vor Verzehr nicht mehr erforderlich.“

Kontrollen dauern weiter an

Die Chlorung werde die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft vorsorglich noch fortsetzen. Abhängig von den Ergebnissen der weiteren Kontrollmessungen werde geprüft, ob die zusätzlichen Desinfektionsmaßnahmen in den nächsten Tagen schrittweise komplett eingestellt werden könnten.

Weitere Informationen gibt es auch auf der Seite der Stadtwerke, www.stadtwerke-heiligenhaus.de oder www.rww.de/chlor

