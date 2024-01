83-jähriger Heiligenhauser wird Opfer von Trickbetrug

Heiligenhaus Ein Senior aus Heiligenhaus wird von vermeintlichen Polizisten um Bargeld betrogen. Zweifel an der Echtheit des Anrufs kommen dem Mann zu spät.

Am gestrigen Mittwoch, gegen 13 Uhr, erhält der 83-jährige Senior aus Heiligenhaus einen Anruf. Der Mann am anderen Ende der Leitung gibt sich als Polizist aus.

Der falsche Polizist teilt dem Mann mit, dass sein Erspartes in Gefahr sei und er es in Verwahrung nehmen wolle. Noch während des Anrufs klingelte es an der Tür des Heiligenhausers. Dort stand ein Mann, der sich als Privatermittler der Polizei ausgab und das Bargeld abholen wolle. Der überraschte Senior überreichte ihm das Bargeld in mittlerer, vierstelliger Höhe.

Senior aus Heiligenhaus bemerkt Betrug zu spät

Erst nachdem der Mann außer Reichweite war, kamen dem Senioren Zweifel und er alarmierte die Polizei. Hier wurde ihm bestätigt, dass er Opfer eines Trickbetruges wurde. Die Beamten leiteten unverzüglich ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei stellt klar, dass sie Bürger niemals am Telefon über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragt oder Bargeld oder sonstige Wertgegenstände vermeintlich „sicher verwahrt“. Es werden auch keine sogenannten „Kautionszahlungen“ von Polizei oder Staatsanwaltschaft gefordert oder angenommen, um Angehörige, die eine angeblich schwere Straftat begangen haben, vor einer sofortigen Inhaftierung zu bewahren.

Wenn Bürger so einen Anruf erhalten, rät die Polizei: „Legen Sie einfach auf! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von ihrem Festnetztelefon unter der 110 an“.

