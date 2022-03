43 Stundenkilometer zu schnell durch Heiligenhaus

Die Polizei hat am Dienstag innerhalb von zwei Stunden 44 Tempoverstöße auf der Pinner Straße in Heiligenhaus festgestellt.

Am Dienstag, 1. März, haben in der Zeit von 14.45 Uhr bis 17 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Velbert gezielte Geschwindigkeitskontrollen auf der innerörtlichen Pinner Straße (B 227) in Heiligenhaus durchgeführt.

Das Ergebnis der zweistündigen Kontrollmaßnahme ergab – wie bereits in der Vergangenheit an gleicher Stelle – leider ein trauriges Ergebnis: Insgesamt 44 Fahrzeuge überschritten die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und waren, nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranzwerte, zum Teil deutlich zu schnell unterwegs.

Unrühmlicher Spitzenreiter war der Fahrer eines Mercedes Benz, welcher die zulässige Höchstgeschwindigkeit vorwerfbar um 43 km/h überschritt. Den Fahrer erwarten eine empfindliche Geldstrafe sowie zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei und ein einmonatiges Fahrverbot.

