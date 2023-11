30 Grad und viele Kurse: Die Hallenbadsaison im Heljensbad

Heiligenhaus. In Heiligenhaus lernen so viele Kinder wie noch nie schwimmen. Erwachsene lockt das Heljensbad mit ungewöhnlichen Angeboten ins Nass.

30 Grad warmes Wasser erwartet die Hallenbadbesucher in dieser Saison: Das haben die Stadtwerke Heiligenhaus beschlossen. Denn im Heljensbad wird der Fokus weiter auf die Kinderschwimmkurse gelegt – und die Kleinen sollen nicht frieren.

„Die Wartelisten für unsere Schwimmkurse sind immer noch total voll“, berichtet Bäderleiter Holger Brembeck – noch immer eine Folge der Coronapandemie. Rekordanmeldezahlen verzeichne man in Heiligenhaus in diesem Jahr. „Wir haben mehr als 400 Kinder hier, das bietet kaum ein Bad in der Region, die Nachfrage ist weiter extrem hoch, wir können zum Glück mehrere Kurse anbieten, da wir auch mit externen Schwimmlehrern zusammenarbeiten.“ Nicht nur Heiligenhauser Kinder sind dabei, „viele kommen auch aus Ratingen, Hösel, Essen, Kettwig“, so Brembeck.

Das erwartet die Heiligenhauser in der Hallenbadsaison

Badewärter Ahmet Tahta an der beliebten Rutsche im Hallenbad des Heljensbad. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Doch auch für Erwachsene hat das Bäderteam einiges im Angebot, so Brembeck: „Wir bieten in Kooperation mit der SSVg mittwochs, donnerstags und freitags Aquafitnesskurse an. Zum normalen Eintrittspreis kommen dann drei Euro für die Teilnahme dazu.“ Mittwochs gibt es Aqua Fitness und Aqua Power von 18.30 bis 19.15 Uhr, donnerstags Aqua Power von 19 bis 19.30 Uhr und freitags Aqua Fitness von 18 bis 18.45 Uhr. Ab 20 Uhr gibt es dann eine Stunde mediterranes Schwimmen mit Chilloutmusik und Unterwasserbeleuchtung.

Auch Schwitzen bleibt weiter Thema. „Wir haben die Sauna in diesem Sommer durchlaufen lassen, das kam sehr gut an bei den Gästen. Leider hatten wir nach dem Sturm letztens einen extremen Wassereinbruch im Dampfbad, das war fast ein wirtschaftlicher Totalschaden, aber wir hoffen, dass sie ab Januar wieder in Betrieb genommen werden kann.“ Aber so sei es eben im Heljensbad, „viele Komponenten sind in die Jahre gekommen, da ist in allen Bereichen einiges an Sanierungen nötig“.

Freibadsaison in Heiligenhaus: Zwischen Rekorden und Schlechtwetter

Und wie zufrieden ist Brembeck mit der Freibadsaison? „Das Wetter war sehr durchwachsen, den Mai konnten wir abschreiben, im Juni hatten wir dafür Rekordwerte in der gesamten Geschichte des Heljensbads.“ Die Schlechtwetterphase in den Sommerferien sei sehr schade gewesen, „aber zum Schluss hatten wir ja noch mal top Freibadwetter. Das war dann doch noch ein versöhnlicher Abschluss.“

