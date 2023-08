Bürgermeister Michael Beck begrüßt jedes Jahr an einer Heiligenhauser Grundschule die i-Dötzchen; dieses Mal in Isenbügel.

i-Dötzchen 274 Erstklässler starten ihr Schulleben in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Ganz schön aufregend: Der erste Schultag ist nun rum in Heiligenhaus. Wir gratulieren allen Kindern und Familien, habt eine tolle Schulzeit!

274 Erstklässler besuchen nun die fünf Heiligenhauser Grundschulen, 25 davon wurden in der Adolf-Clarenbach-Grundschule in Isenbügel eingeschult.

Bürgermeister Michael Beck begrüßte die i-Dötzchen. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Begrüßt wurden die i-Dötzchen und ihre Eltern nach einem Einschulungsgottesdienst nicht nur von ihren Lehrerinnen und der kommissarischen Schulleiterin Sabine Weinert, sondern auch von Bürgermeister Michael Beck. „Heute ist alles wahnsinnig aufregend. Ihr beginnt eine ganz neue Reise und sollt dabei viele Fragen stellen, viel lernen und auch mal einen Streit respektvoll beilegen können“, richtete Beck einige Worte an die Kinder.

Heiligenhauser Grundschüler bekommen kleines Geschenk vom Bürgermeister

„Und wenn es mal ein Problem gibt, dann wendet Euch an die Lehrerinnen. Man kann alles lösen“, so der vierfache Vater. Etwas mitgebracht hatte er natürlich auch, alle Erstklässler bekommen einen Turnbeutel, in dem sich unter anderem ein Stundenplan und ein gesunder Snack befinden.

Mit einem tollen Programm wurden die Erstklässler an der Adolf-Clarenbach-Grundschule empfangen. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Was man in der Schule so alles lernt, demonstrierten dann die Flötenkinder bei ihrem Auftritt: Sie sangen und spielten „ein kleines Lied“ und den Hexen-BoogieWoogie, gefolgt von einer Aufführung der Drittklässler, die die Geschichte von den Zwergen Hippel und Hoppel erzählten, die den Brezelbaum der Schule gießen.

So haben die Isenbügeler ihre neuen Erstklässler begrüßt

„Auch in diesem Jahr hingen heute morgen schon ganz früh die Brezeln am Baum. Die habe ich ein bisschen eingepackt und zu Euch in die Klasse gelegt“, weckte Sabine Weinert die Vorfreude bei den aufgeregten Erstklässlern. Die hatten nach dem gemeinsamen Singen des Schulliedes ihre erste Unterrichtsstunde, während die Eltern und Großeltern auf dem Schulhof vom Förderverein der Schule mit Kuchen bewirtet wurden und sich kennenlernen konnten.

