Polizei 21-Jähriger überfallt Fahrgast in Ratingen in der 771

Homberg. Ein 21-Jähriger ohne festen Wohnsitz erpresste während einer Fahrt mit der 771 nach Ratingen Geld von Passanten. Polizei nahm ihn im Bus fest.

Eine Busfahrt mit der Linie 771 von Ratingen-Homberg Richtung Zentrum verlief für einen 16-Jährigen nicht nach Plan: Er wurde von einem 21-Jährigen bedroht und ausgeraubt. Doch der 16-Jährige agierte genau richtig.

Gegen 21.45 Uhr fuhr der junge Ratinger Richtung Stadtmitte, als sich ein weiterer Fahrgast während der Fahrt neben ihn setzte und ihn sogleich bedrohte. Der Mann forderte, so teilt die Kreispolizei Mettmann mit, die Herausgabe von Bargeld und gab vor, eine Waffe in der Jacke versteckt zu haben. Der Ratinger händigte dem Mann mehrere Euro Kleingeld aus, die er in seinem Portemonnaie hatte. Anschließend ließ der Mann von ihm ab und bat weitere Fahrgäste um Bargeld.

Mann trat bereits mehrfach in Erscheinung

Der Jugendliche begab sich zum Busfahrer, wo er die Polizei über die Raubtat informierte. An der Homberger Straße konnten die hinzugezogenen Polizeibeamten den Räuber, einen 21-jährigen Südländer ohne festen Wohnsitz in Deutschland, an der Bushaltestelle „Fester Straße“ im Bus stellen und vorläufig festnehmen. Der Mann wurde zur Polizeiwache Ratingen gebracht und die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den polizeilich bereits erheblich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen ein.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit circa 2,2 Promille (1,09mg/l) positiv, so dass zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen wurde der Beschuldigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, welcher sofort vollstreckt wurde.

