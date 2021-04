1075 Heiligenhauser sind weiterhin ohne Arbeit

Heiligenhaus. Agentur für Arbeit: Neun Menschen weniger als im März waren in Heiligenhaus im April arbeitslos – jedoch 70 Menschen mehr als noch vor einem Jahr

Die Corona-Pandemie setzt dem Arbeitsmarkt weiterhin deutlich zu: das teilt die Agentur für Arbeit im aktuellen Arbeitsmarktbericht für April mit. Während die Arbeitslosigkeit generell sinke, steige jedoch die Langzeitarbeitslosigkeit.

In der Agentur für Arbeit Velbert sind aktuell 5182 Menschen arbeitslos, das sind 65 weniger als im März, aber 338 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt von 7,5 Prozent im März auf aktuell 7,4 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 6,9 Prozent. Im April meldeten sich 861 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, das sind 305 weniger als im Vorjahr. Zeitgleich konnten 934 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, das sind 398 mehr im Vorjahresvergleich.

Neun Menschen fanden Arbeit

Die Arbeitgeber der drei Städte meldeten im April zusammen 150 neue Arbeitsstellen, 101 mehr als vor einem Jahr. Damit sind in der Agentur für Arbeit Velbert derzeit 577 freie Stellen gemeldet, eine weniger als vor einem Jahr.

In der Stadt Heiligenhaus sind aktuell 1075 Menschen arbeitslos, das sind neun weniger als im März, aber 70 mehr als vor einem Jahr. In der Stadt Wülfrath sind aktuell 690 Menschen arbeitslos, das sind 21 weniger als im März, aber 66 mehr als vor einem Jahr. Für Heiligenhaus und Wülfrath wird aufgrund der geringen Größe der Städte keine Quote ausgewiesen.