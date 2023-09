Hilfe, die ankommt 1000 Kilo pro Woche: Was die „Tafel“ in Heiligenhaus leistet

Heiligenhaus. Jubiläum am Standort Rheinlandstraße 26: Die Zahlen, wie viele Menschen die „Tafel“ dort mit Lebensmitteln versorgt werden, sind beeindruckend.

Die Tafel Niederberg setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2003 dafür ein, gerettete und überschüssige Lebensmittel an bedürftige Familien und Einzelpersonen zu verteilen.

Am Standort Heiligenhaus konnte nun das 20-jährige Bestehen gefeiert werden. „Am 30. Juli 2003 begannen wir unsere Arbeit im ehemaligen Haus der Kirche auf der Hauptstraße“, erinnert sich Tafel-Koordinatorin Renate Zanjani an die Anfänge. Im Februar 2008 erfolgte dann der Umzug in die bis heute bestehendem aktuellen Räumlichkeiten an der Rheinlandstraße 26.

So viele Menschen in Heiligenhaus nutzen die Tafel Niederberg

Über die Jahre hinweg haben rund 55 engagierte Ehrenamtliche Zeit und Energie investiert, um Menschen in Heiligenhaus mit Lebensmitteln zu versorgen. Drei von ihnen sind seit der Gründung bis heute aktiv dabei. Aktuell gehören 469 Familien und Einzelpersonen in Heiligenhaus zu den Tafel-Kunden. Pro Öffnungstagtag – in Heiligenhaus ist das der Dienstag – werden etwa 1000 Kilo Lebensmittel ausgegeben.

Große Jubiläumsfeier im kommenden Jahr

Die große Jubiläumsfeier – „20 Jahre Tafel Niederberg“ – findet im nächsten Jahr mit allen sechs Standorten statt.

