100 Jahre Heiligenhauser Rathaus: Erinnerungen gesucht

Heiligenhaus. 100 Jahre Rathaus: Stadt Heiligenhaus kündigt Fest am 25. August an sowie Veranstaltungen 50 Tage davor und danach. Erzählen Sie Ihre Geschichte!

Wieder ein Jubiläumsjahr in Heiligenhaus: 100 Jahre alt wird das Rathaus am 25. August (die WAZ berichtete bereits ausführlich). Nun gibt auch die Stadt bekannt, wie sie das Jubiläum angehen will: 50 Tage vorher und 50 Tage danach soll es quasi an über 100 Tage Veranstaltungen geben. Für eine Ausstellung werden noch Erinnerung der Bürgerinnen und Bürger gesucht.

„Könnte das Rathaus sprechen, hätte es viel zu erzählen – Emotionales, Lustiges, Trauriges. 100 Jahre lang, täglich Menschen die sich auf den Fluren begegnen, Menschen die schnellen Schrittes hindurcheilen, liebende Menschen die heiraten, Menschen die neu in der Stadt sind oder Menschen die dabei sind diese zu verlassen, trauernde Menschen, glückliche Menschen und Menschen die täglich im Rathaus arbeiten – könnte das Rathaus sprechen, hätte es viel zu erzählen. Helfen Sie uns, dem Rathaus eine Stimme zu geben“, fordert Stadtsprecher Peter Parnow auf.

Stadt Heiligenhaus sucht Geschichten rund ums Rathaus

Die grüne Fassade war bis 2005 noch vorhanden. Doch da die Wurzeln das Mauerwerk beschädigten, musste alles entfernt werden. Foto: Uwe Möller / WAZ

Gesucht werden Geschichten, Fotografien, Erzählungen, Kunstwerke und Fakten rund um das Rathaus. Eine besondere Begegnung auf der Rathaustreppe, die Liebe auf den ersten Blick, ein emotionaler Moment im Ratssaal oder ein schicksalhaftes Gespräch, ein altes Foto, vielleicht ein selbstgemaltes Bild oder ein Gedicht; „wir möchten gemeinsam zurückblicken auf 100 Jahre Rathaus Heiligenhaus“, so Parnow.

Bis Sonntag, 11. Juni, können Erinnerungen bei der Stadt Heiligenhaus eingereicht werden. Die 20 besten Einsendungen erhalten einen Stadtgutschein. Die Einsendungen werden zudem in einer Ausstellung präsentiert. Einsendungen können mit dem Stichwort „Rathausgeflüster“ entweder per Post an die Stadt Heiligenhaus, Hauptstraße 157, 42579 Heiligenhaus oder per Mail an BM-Buero@heiligenhaus.de gesendet werden. Und auch die WAZ ist an solchen Geschichten interessiert: Kontieren Sie uns gern unter redaktion.heiligenhaus@waz.de.

Grober Fahrplan der Feierlichkeiten

Los geht es am Donnerstag, 6. Juli, mit einer Feier beim Feierabendmarkt auf dem Rathausplatz, ein großes Fest folgt am Freitag, 25. August, ebenfalls auf dem Rathausplatz, zu Ende gehen die Feierlichkeiten am 14. Oktober mit dem Richter Ensemble, einem Streichquartett aus Frankreich mit historischen Instrumenten im Ratssaal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus