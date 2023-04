Zwei Verletzte bei Zimmerbrand in Hattingen-Niederbonsfeld

Hattingen. Feuer mit zwei Verletzten in Hattingen: In einer Wohnung im ersten Obergeschoss brennen Möbel und Holzverkleidung. So läuft der Einsatz ab.

Zwei Verletzte hat am frühen Sonntagmorgen ein Zimmerbrand in Hattingen gefordert. Um 1.42 Uhr wurde die Feuerwehr Hattingen nach Niederbonsfeld alarmiert. In einem Zweifamilienhaus in der Straße Vogelsberg war im ersten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen.

Neben Mobiliar wurde auch die Holzverkleidung der Zimmerdecke in Mitleidenschaft gezogen“, berichtet Feuerwehrsprecher Jens Herkströter. Die drei Bewohner konnte das Gebäude noch eigenständig verlassen und wurden im Anschluss durch Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Zwei Personen mussten im Verlauf des Einsatzes in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Ein dritter Bewohner konnte vor Ort bleiben und kam zunächst bei Nachbarn unter.

Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor. Ferner wurde die Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht. Ein weiterer Trupp stand vor dem Gebäude bereit und hat das Brandgut nochmals abgelöscht, das dann ins Freie gebracht wurde.

Nachdem das Feuer gelöscht war, nahmen Einsatzkräfte Teile der Deckenverkleidung ab, um die darunter liegenden Dämmung zu kontrollieren. Von außen kontrollierten weitere Retter die Dachfläche mit einer Wärmebildkamera über die Drehleiter.

Parallel wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Nachdem die Kontrollen keine Anzeichen auf weitere Glutnester ergaben, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

