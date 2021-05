Das Zeltfestival Ruhr im Städte-Dreieck Bochum-Hattingen-Witten am Kemnader See wird ins Jahr 2022 verschoben.

Zeltfestival Zeltfestival Ruhr am Kemnader See erneut komplett verschoben

Bochum / Hattingen / Witten. Die Corona-Pandemie sorgt für die nächste Absage: Die Macher des Zeltfestivals Ruhr verschieben ihr Spektakel am Kemnader See ins Jahr 2022.

„Corona ist ein Spielverderber“, so die Initiatoren des Zeltfestivals Ruhr am Kemnader See. Wie schon im vergangenen Jahr wird das Veranstaltungs-Spektakel im Städte-Dreieck Bochum-Hattingen-Witten um ein Jahr verschoben. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Programm wurde nahezu komplett ins Jahr 2022 übertragen

„Wir haben sehr lange mehrgleisig geplant, aber die weiterhin diffuse Infektionslage hat diese Entscheidung unausweichlich gemacht“, erklären die Initiatoren Björn Gralla, Heri Reipöler und Lukas Rüger am Freitag. Sicherheit und Gesundheit für alle Beteiligten genieße höchste Priorität.

Es ist gelungen, das Programm nahezu komplett in den Sommer 2022 zu übertragen: Selig, Johannes Oerding, Fischer Z, Alvaro Soler, Revolverheld, Silbermond, DJ Bobo, Torsten Sträter, Johann König, Frank Goosen und andere kommen nun in der Zeit vom 19. August bis 4. September 2022 an den See.

„Einzig Dieter Thomas Kuhn und Axel Prahl können wir zum heutigen Tage nicht bestätigen“, so Heri Reipöler. „Wir hoffen, zeitnah gemeinsam einen Ausweichtermin zu finden.“

Neue Termine werden auf Internetseite und in Ticketsysteme eingepflegt

Die neuen Termine werden nun nach und nach auf der Zeltfestival-Ruhr-Webseite (www.zeltfestivalruhr.de) und in die Ticketsysteme eingepflegt. Das Zeltfestival-Team arbeitet aktuell an einem Prozedere und spricht mit dem Ticketanbieter, um eine möglichst einfache Regelung zu finden, sodass die Tickets weiterhin gültig sind. „Details werden wir voraussichtlich bereits in den kommenden zwei Wochen bekannt geben“, so Björn Gralla.

Mit Blick auf die 13. Auflage danken die Macher „der Initiative Musik, die das Festival bei der Planung während der Pandemie mit Bundesmitteln finanziell unterstützt und mit der Kampagne ,Neustart Kultur’ den Fortbestand der Kulturlandschaft sicherstellt“. Auch die Sponsoren halten an der Umsetzung der 17-tägigen beliebten Erlebniswelt am Kemnader See fest.

