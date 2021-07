In Strandkörben können sie Besucher des Zeltfestival-Geländes am Kemnader See im Städtedreieck Bochum-Hattingen-Witten die Konzerte genießen.

Freizeit Zeltfestival am Kemnader See: Höhner und Rammstein-Cover

Hattingen. Die Strandkorb-Edition des Zeltfestivals Ruhr wird größer: Vier weitere Shows im Städtedreieck Bochum-Hattingen-Witten sind jetzt bestätigt.

Die Strandkorb-Edition des Zeltfestivals Ruhr im Spätsommer am Kemnader See wird immer größer: Jetzt haben auch Die Höhner, Heinz Rudolf Kunze, Schiller und die Rammstein-Coverband Völkerball ihr Kommen zugesagt.

Heinz Rudolf Kunze, einer der bekanntesten Singer-Songwriter („Dein ist mein ganzes Herz“) kommt am 5. September ins Städtedreieck Bochum-Hattingen-Witten. Metal-Musik von Rammstein bietet Völkerball am 10. September an, elektronische Klänge mit Schüller gibt es am 24. September. Die Höhner präsentieren ihr Classic-Programm gemeinsam mit der Jungen Sinfonie Köln unter der Leitung von Sebastian Hässy (26. September).

Die Strandkorb-Edition soll einmalig stattfindende, ehe im kommenden Jahr wieder das Zeltfestival Ruhr umgesetzt wird. Das Konzept für 2021 werde „kontinuierlich hinsichtlich neuer medizinischer Erkenntnisse auf Aktualität und Plausibilität geprüft und kann jederzeit in seinen Maßnahmen verstärkt oder gelockert werden, wenn es eine Veränderung der epidemischen Lage in Deutschland verlangt“. Grundlage ist immer die zum Zeitpunkt des Konzerts gültige Corona-Schutzverordnung.

