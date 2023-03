Auch in der Nacht der Zeitumstellung fährt der Nachtexpress in Hattingen und Sprockhövel.

Nahverkehr Zeitumstellung: So fährt der Nachtexpress Sonntagnacht

Hattingen/Sprockhövel. Die Sommerzeit kommt: In der Nacht zum Sonntag wird die Uhr umgestellt – und so fährt der Nachtexpress dann in Hattingen und Sprockhövel.

Durch die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit am kommenden Wochenende ergeben sich Änderungen in den Bus-Fahrplänen. In der kürzesten Nacht des Jahres vom 25. auf den 26. März wird die Uhrzeit um eine Stunde vorgestellt, sodass es keine Fahrten mit einer Abfahrtszeit zwischen 2 und 3 Uhr gibt, teilt die Bogestra mit.

Die einzelnen Abfahrtszeiten in Hattingen und Sprockhövel:

Beim NE4 (Bogestra/VER), der von Bochum über Hattingen nach Haßlinghausen fährt, ist die Abfahrt von Bochum Hbf um 1.20 Uhr (Winterzeit) sowie um 3.20 und 4.20 Uhr (Sommerzeit). Hattingen Mitte (S) in Richtung Haßlinghausen verlässt der NE4 um 1.59 Uhr (Winterzeit) sowie um 3.59 und 4.59 Uhr (Sommerzeit).

Von Haßlinghausen nach Schwelm Bf geht es los um 3.27, 4.27 und 5.27 Uhr (Sommerzeit). Abfahrt von der Haltestelle Schwelm Bf ist um 0.48 und 1.48 Uhr (Winterzeit) sowie um 3.48 Uhr (Sommerzeit). Vom Busbahnhof in Haßlinghausen in Richtung Hattingen/Bochum geht es los um 1.04 Uhr (Winterzeit) sowie um 3.04 und 4.04 Uhr (Sommerzeit).

Von Hattingen Mitte (S) zum Bochumer Hbf fährt der NE4 um 1.33 Uhr (Winterzeit) sowie um 3.33 und 4.33 Uhr (Sommerzeit).

Für individuelle Fahrplananfragen stehen die elektronische Fahrplanauskunft im Internet (www.bogestra.de) oder Mutti, die Bogestra-App, zur Verfügung.

