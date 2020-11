Wo Freizeit in der Stadt Hattingen jetzt noch möglich ist

Mehr als eine Woche „Lockdown light“ ist um, mittlerweile dürfte das Zuhause aufgeräumt sein – was nun? Was kann man in seiner Freizeit in Hattingen noch machen? Die WAZ hat nachgefragt.

Radfahren und Wandern

„In Zeiten von Corona ist der beste Tipp: Raus in die Natur“, meint Georg Hartmann, Geschäftsführer von Hattingen Marketing. Neben Spaziergängen im Schulenberger Wald, im Gemeindewald Welper und im Katzenstein sowie Radfahren auf dem bekannten Ruhrtalweg gibt’s tolle Wanderwege in Hattingen. Auf der Stadtmarketing-Seite sind sechs verschiedene gelistet: vom Neandertalsteig über den Westfalen-Wanderweg, Ruhrhöhen-, Graf Engelbert-, und Harkortweg bis zum Hattinger Rundweg.

„Die Strecken sind zwischen dreieinhalb und achteinhalb Kilometern lang, man wandert zwischen einer und zweieinhalb Stunden.“ Digitale Wanderkarten bietet das Stadtmarketing kostenlos an.

Tiere beobachten

„Seit Beginn des Lockdowns erreichen uns täglich zwanzig Anrufen mit Anfragen zu Ausflugstipps, doppelt so viele wie vorher“, hat Hartmann gezählt. Die meisten Anrufer fragen nach der Elfringhauser Schweiz.

Tiere am Ruhrufer zu beobachten, ist für viele ein besonderes Vergnügen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Zum Spazieren und Wandern sowie zum Beobachten von Tieren auf den Weiden eigne sich das Hügelland ganz besonders, betont der 59-Jährige.

Aber auch Fans von Birdwatching (Vögel beobachten) kommen in Hattingen nicht zu kurz. „An der Ruhr im Bereich Grum und Gerbe, Landschaftspark und flussabwärts gibt es Wildgänse, Enten und Reiher“, gibt Stadtsprecherin Susanne Wegemann an.

Burgen, Schloss und See

Mittelalterfans empfiehlt Georg Hartmann die drei Burgen vor Ort: Isenburg, Burg Blankenstein und das Wasserschloss Kemnade. „Die sind toll, auch wenn man sie zur Zeit nur von außen betrachten darf. An der Burg Blankenstein gibt’s etwa eine spektakuläre Aussicht über den Ruhrtalweg.“ Auch eine Umrundung des Kemnader Sees – etwa zehn Kilometer – zu Fuß, auf Roller-Skates oder einem Fahrrad sei sehr erholsam, so Hartmann.

Kunst im öffentlichen Raum

Museen sind zwar geschlossen, aber in Hattingen stehen unzählige Kunstobjekte. „Ich empfehle den kostenlosen Infoflyer ‘Hattingen hat Streitkultur’“, sagt Stadtführer Lars Friedrich, „in dem sind alle Kunstobjekte in Hattingen gelistet, so kann man sich eine eigene Tour zusammenstellen.“ Galerien gelten übrigens als Einzelhandel und sind daher offen.

Historische Altstadttour

Warum ist der Turm der St.- Georgs-Kirche schief? Woher kommt der Name des Bügeleisenhauses? Wer das und mehr wissen möchte, sollte den historischen Altstadtrundgang mit mehr als 30 Infotafeln vom Ackerbürgerhaus bis zum Zollhaus ablaufen. Der zwei-Kilometer-Rundgang beginnt am Alten Rathaus, man wird von Infotafel zu Infotafel geleitet.

Shopping in historischem Ambiente

„Man kann die Altstadttour gut mit Einkäufen verbinden: Die Altstadt ist mit ihren 150 Fachwerkhäusern und den kleinen, inhabergeführten Läden immer einen Besuch wert.“ Wer es größer mag, für den passe das Reschop Carré, in dem auch große Ketten ansässig sind, ergänzt Hartmann. Wer nach dem Bummel hungrig ist, der kann sich bei vielen gastronomischen Betrieben Essen zum Abholen bestellen.

Tanz und Calisthenics

Wer gegen Lockdown-Pfunde antrainieren möchte: Einige Tanz- und Fitnessstudios bieten Onlinekurse an, hier lohnt es sich, nachzufragen. Wer lieber draußen sportelt, für den könnte die Calisthenics-Anlage im Park Diepenbeck in Welper etwas sein, sie eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene.

Drachen, Geocaching, Onleihe

„Mit Kindern könnte man einen Drachen bauen und steigen lassen“, schlägt Stadtsprecherin Susanne Wegemann vor, außerdem empfiehlt sie Geocaching: Man sucht mit dem Smartphone nach „Schätzen“, die in der Natur versteckt wurden.

„Und die Stadtbibliothek ist geöffnet, in diesen Zeiten empfiehlt sich aber natürlich die Onleihe, um unnötige Wege und Kontakte zu vermeiden.“ Die Stadtsprecherin mahnt, so wenig Menschen wie möglich zu treffen. „Abgesehen von Ausnahmen dürfen aktuell nur maximal zehn Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen.“ Grundsätzlich gilt: „Im öffentlichen Raum ist zu allen Personen ein Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten.“