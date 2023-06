Wieder brennen Autos auf einem Campingplatz in Hattingen

Die Feuerwehr musste in der Nacht erneut Autos auf einem Campingplatz in Hattingen löschen

Hattingen. Im Mai löschte die Feuerwehr Hattingen Autos auf einem Campingplatz an der Ruhr. Nun brannten wieder Autos. Eine Serie? Die Polizei sucht Zeugen.

Wieder brannten am Campingplatz Stolle an der Ruhr in Hattingen Autos. Erst vor knapp sechs Wochen waren an gleicher Stelle vier Fahrzeuge zum Teil komplett ausgebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt und bittet um Hinweise.

Wieder wurden die Camper an der Ruhr mitten in der Nacht aufgeschreckt. Ein lauter Knall ließ sie aus den Fenstern ihrer Wohnwagen schauen. Was die Camper aus Lauenbrück und Greifswald sahen: Ihre Autos standen in Flammen.

Um 1.42 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als sie ankam, brannte der Seat eines 63-Jährigen aus Lauenbrück und auch der benachbarte Ford eines 84-Jährigen aus Greifswald. Ein Auto brannte komplett aus, das andere im Motorraum und an der Seite. Die Feuerwehr löschte die Autos mit 2500 Litern Wasser aus dem zusätzlich angeforderten Tanklöschfahrzeug. Um Glutnester zu ersticken, wurden die Fahrzeuge mit Schaum bedeckt.

Schlimmeres konnte die Feuerwehr verhindern, da die Flammen drohten, auf ein benachbartes Feld überzugreifen. „Das hätte schnell größer werden können“, betont Feuerwehrsprecher Jens Herkströter. Die Feuerwehr konnte es verhindern. Wohnwagen und Zelte waren dieses Mal nicht gefährdet, wobei durch den Funkenflug auch hier schnell gefährliche Situationen entstehen können.

Vor sechs Wochen hatten an gleicher Stelle vier Fahrzeuge gebrannt. Das Feuer war damals von einem Hybridfahrzeug ausgegangen. Weil das komplett ausbrannte und anschließend mehrere Tage gewässert werden musste, ist die Ursachenforschung schwierig.

Auch jetzt wird nach der Brandursache gesucht. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen – auch, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt. Wer Hinweise geben kann, soll sich melden unter 02336 91661234 melden.

