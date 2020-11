Wie Hattingen Tag eins des Corona-Teil-Lockdowns erlebt

Hattingen. Seit Montag gilt die neue Corona-Schutzverordnung. So erleben die Bürger Tag eins des Teil-Lockdowns in Hattingen.

Nein, wirklich belebt ist Hattingens Innenstadt nicht an Tag eins des Teil-Lockdowns, da Restaurants, Fitness-und Kosmetikstudios für mindestens vier Wochen nicht mehr öffnen dürfen, Geschäfte mehr Fläche pro Kunde einplanen müssen. Aber gänzlich ausgestorben ist die Altstadt auch nicht. Was noch auffällt: Die meisten Passanten tragen nicht nur in den engen Gassen – wo ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben ist – Maske.

Mit Maske durch die Innenstadt – zum Schutz der Mitmenschen

Verkaufsoffene Sonntage Er werde für diesen Dezember „keine verkaufsoffenen Sonntage“ beantragen, sagt Stadtmarketing-Chef Georg Hartmann. „Ich würde sie dem Handel zwar gerne gönnen, aber ich sehe juristisch keine Möglichkeit für eine Genehmigung, nachdem der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht stattfindet“, so Hartmann.

Adam Zimek etwa, der an diesem Montagmittag mit seinem Hund durch die Innenstadt schlendert. „Das Virus macht doch nicht an einer Straße halt“, sagt er. Und: „Gesunder Menschenverstand“ habe ihn veranlasst, die Maske einfach überall in der Altstadt zu tragen – „zum Schutz meiner Mitmenschen“.

Auf dem Kirchplatz wartet derweil Muhlis Karakurt von der Pizzeria Tonino auf Kundschaft. Bislang habe niemand an diesem Tag Essen zum Mitnehmen geordert, sagt er. Zehn Heizstrahler habe er bestellt, um seine Kunden auch in den Wintermonaten an der frischen Luft bewirten zu können, 1650 Euro in die Verlegung von Kabeln investiert – und jetzt komme der Teil-Lockdown. Er seufzt, will aber weiter Essen zum Mitnehmen anbieten. Ob sich das für ihn rechnet, das kalkuliert der Inhaber des Restaurants „Zur Alten Krone“, Stefanos Katsios, an diesem ersten Tag, da die Gastronomie erneut herunterfahren muss, derweil noch durch.

Alle miteinander Rücksicht aufeinander nehmen

Dagegen haben die Einzelhändler weiter (fast) wie gewohnt geöffnet. Sie müssen teils nur die Zugänge zu ihren Geschäften ändern, denn seit Montag darf nur noch ein Kunde pro zehn Quadratmeter in jeden Laden (bisher kam auf sieben Quadratmeter ein Kunde).

Modeberaterin Angelika Kalas vom Modehaus Tredy Fashion in der Altstadt in Hattingen hat am Ladeneingang ein neues Schild aufgestellt: Seit Montag (2.11.) sind nicht mehr zehn Kunden im Geschäft erlaubt, sondern nur noch sieben. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Und so etwa hat die Tchibo-Filiale ihr Kunden-Kontingent von elf auf acht heruntergeschraubt, der Dekoladen Nanu Nana von 33 auf 20. Zudem wird in dem Dekoladen jeder freundlich darauf hingewiesen, sich am Eingang doch bitte einen der – abgezählten – Einkaufskörbe zu nehmen (damit sich die Kundenzahl im Laden kontrollieren lässt). „Jeder Kunde ist uns sehr willkommen“, betont die stellvertretende Filialleiterin Anna Schurig. „Aber es wäre schön, wenn wir alle miteinander Rücksicht aufeinander nehmen würden.“

Aufsichtsbereich der Stadt

An die Rücksicht ihrer Schüler appellieren auch die Lehrer in Hattingens weiterführenden Schulen, in deren Umfeld nun auch Maske getragen werden mus.

Die Schüler Viktor Heckmann (li.) und Nick Feige haben nichts gegen die Maskenpflicht. Nur auf Wegen, auf denen sie eh alleine laufen, finden sie sie unnötig. Foto: aku / FUNKE Foto Services

Kontrollieren, so Thorsten Köhne, Leiter des Gymnasiums Holthausen, werde er deren Einhaltung außerhalb des Schulgeländes indes nicht. „Das ist der Aufsichtsbereich der Stadt.“ Und Jürgen Ernst, Leiter der Realschule Grünstraße, sagt: „Dafür habe ich auch gar nicht das Personal.“

Auch an die Einzelhändler denken

„Ich hoffe, dass die Maßnahmen der Bundesregierung passen“, sagt derweil Stadtmarketing-Chef Georg Hartmann, der direkt nach Bekanntgabe des Teil-Lockdowns den von ihm initiierten Online-Link zu den örtlichen Gastronomie-Betrieben, die einen Lieferservice oder Take-away anbieten, reaktiviert und aktualisiert hat (www.hattingen-marketing.de/corona/). „Lassen Sie uns in der Krise zusammenhalten, unterstützen wir die Hattinger Gastronomie und halten wir ihnen die Treue“, appelliert er an die Bürger. Und bittet sie, auch die Einzelhändler zu denken, die bislang weiter geöffnet haben. „Normalerweise bringt die Gastronomie ja gerade in Hattingen einiges an Frequenz in die Stadt, davon profitieren auch die Händler. Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Bürger trotzdem weiter hier einkaufen.“