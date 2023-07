Ein Radler fährt an den Ruhrwiesen unterhalb der Brücke in Hattingen.

Wetter: Wasser von allen Seiten an der Ruhr in Hattingen

Hattingen. Grau, Regen und kaum ein Sonnenstahl: Das Wochenend-Wetter in Hattingen dürfte die Natur freuen, viele Ausflüger aber eher im Regen stehenlassen.

So richtig gutes Rad- und Badewetter war für das Wochenende nicht angesagt: Bei angekündigten elf bis maximal 22 Grad Celsius und Wasser von oben, hat sich die Zahl der Schwimmer und Sonnenanbeter an und in der Ruhr dieses Wochenende stark in Grenzen gehalten. Die Pflanzen wird etwas Regen aber sicher freuen.

Doch fest steht: Kaum lassen sich ein paar Sonnenstrahlen sehen, ist auch die Ruhr stets eines der Hattinger Top-Ausflugsziele.

Dann ist für alle wichtig zu wissen: Die Ruhr hat durchaus Strömungen, die gefährlich werden können. Zwar ist in den Buhnenbereichen das Wasser oft ruhig, nur wenige Meter weiter kann die Strömung aber vor allem Kinder wegreißen. Vor den Gefahren beim Baden im Fluss warnt auch die DLRG regelmäßig.

