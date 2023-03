Hattingen/Sprockhövel. Wasserwirtschaft in Hattingen und Sprockhövel: Diese Aufgaben hat das Kreisgesundheitsamt beim Umgang mit dieser wertvollen Ressource.

Tag für Tag setzt sich das Kreisgesundheitsamt für sauberes Trinkwasser ein. Zum heutigen Weltwassertag informiert die Verwaltung über die Trinkwasserversorgung im Kreisgebiet und gibt Tipps für einen umweltbewussten Umgang.

Wasser ist das am besten untersuchte Lebensmittel

Grundsätzlich gilt Trinkwasser in Deutschland als das am besten untersuchte Lebensmittel, Werktag für Werktag kontrollieren die Wasserversorger mikrobiologische und chemisch-physikalische Parameter. „Aufgabe des Gesundheitsamtes ist es, das Einhalten dieser Untersuchungspflichten zu überwachen“, “, so Angela Kuls, Ingenieurin für Umwelt- und Hygienetechnik. „Zudem arbeiten wir eng mit den Wasserversorgern zusammen, beispielsweise wenn es darum geht, gesetzliche Änderungen zu berücksichtigen oder Bauprojekte zu begleiten.“

Bei extremen Wetterereignissen wie Starkregen können Stoffe aus umliegenden Oberflächen und Böden verstärkt in das Gewässer gespült werden und die Qualität des Wassers beeinträchtigen. Um diese so gering wie möglich zu halten, suchen die Verantwortlichen ständig nach technischen Neuerungen und investieren in moderne Aufbereitungstechniken.

Beiträge zum Schutz der Ressource Wasser

Der Weltwassertag ist für Kuls Anlass, für aktive Beiträge zum Schutz der Ressource Wasser zu werben. Trinkwassersparen sei nicht nur gut für die Umwelt, sondern spare auch bares Geld. „Schon durch Kleinigkeiten lassen sich große Effekte erzielen. Hierzu zählen kürzere Duschzeiten und Durchflussbegrenzer, das Reparieren von tropfenden Wasserhähnen, das Abstellen des Wassers während des Zähneputzens sowie Wasch- und Spülmaschinen, die nur voll beladen gestartet werden“, so die Umweltingenieurin. Und auch das Trinken von Trinkwasser bringe Spareffekte mit sich, schließlich verhindere das an anderen Stellen die Notwendigkeit, Verpackungen herzustellen und Lkw für Transporte auf die Reise zu schicken.

Eigentumsbesitzern empfiehlt Kuls zudem, auf begrünte Gärten und Rasen zu setzen. Sie seien nicht nur schön anzusehen, sondern – im Gegensatz zu Steingärten – auch funktional für die Umwelt. Es werde Feuchtigkeit gespeichert und das Regenwasser versickere langsam im Boden, wodurch sich wieder mehr Grundwasser anreichere.

Wer nach weiteren Infos über die lokale Trinkwasserqualität sucht, findet diese unter anderem in Berichten der AVU unter www.avu.de/trinkwasser und der Wasserwerke Westfalen unter www.wasserwerke-westfalen.de

>>> Der Weltwassertag

Seit dem Jahr 1993 rufen die Vereinten Nationen jährlich am 22. März zum Weltwassertag auf. Mit wechselnden Themenschwerpunkten soll die Öffentlichkeit für die globalen Herausforderungen im Umgang mit Wasser sensibilisiert werden.

In diesem Jahr lautet das Motto des Weltwassertages „Accelerating Change“, also den Wabndel beschleunigen. Dabei geht es um den Schutz von Wasserressourcen, die Verbesserung der Wasserqualität sowie um die Sicherung einer gerechten Verteilung von Wasser für alle Menschen auf der Welt.

