Wenn ein Pfarrer in Sprockhövel Matheaufgaben löst

Pastor Dominic Ekweariri aus der Pfarrei St. Peter und Paul feiert gleich zwei Jubiläen. Am 30. Oktober wurde er 40 Jahre alt und ist seit zehn Jahren im Priesteramt.

„Ich habe schon im Alter von zehn Jahren die Sehnsucht gespürt, Priester zu werden“, erinnert er sich an seine Kindheit in Süd-Ost-Nigeria. Sein Großvater war Missionar in seinem Heimatdorf in der Biafra-Region, „die Kirche war mein zweites Zuhause.“ Mit elf Jahren wollte er unbedingt zum Priesterseminar in Lagos, der ehemaligen Hauptstadt von Nigeria. Er besuchte letztlich das Knabenpriesterseminar in seiner Heimat Mbaise.

Eigenen Hilfsverein gegründet

„Als Priester möchte ich den Menschen nahe sein, die tatsächlich einen Seelsorger brauchen. Besonders in meiner Heimat möchte ich Menschen helfen und habe oft das Gefühl, dass ich noch nicht genug tue“, sagt Dominic. Deshalb gründete er 2019 den verein „Pastor Dominic hilft“, in dem inzwischen 27 Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien in seinem nigerianischen Heimatdorf die Chance auf eine gute schulische Ausbildung und einen beruflichen Werdegang erhalten.

Seelsorge ganz praktisch verstanden

In der Pfarrei St. Peter und Paul hat Pastor Dominic viele Unterstützer für sein Projekt gefunden, einmal im Jahr reist er nach Nigeria, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Dabei besucht er natürlich auch seine Eltern. Seelsorge wird in seiner Heimat oft ganz pragmatisch verstanden, als praktische Hilfe. „Einmal kam ein 13-jähriges Mädchen zu mir und brachte mir ihre Matheaufgaben, aus denen sie nicht schlau wurde“, erzählt der Pastor lachend. Also arbeitete er sich ins Thema ein und half ihr am Ende bei der Lösung der Aufgaben.

Seine zwei Jubiläen möchte Pastor Dominic gerne feiern, hat aber aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie Bedenken. Deshalb wird eine Feierlichkeit nachgeholt, sobald sich die Situation entspannt.