Weltgebetstag: Kirchen verbreiten in Hattingen Hoffnung

Das Bild „I Know the Plans I Have for You” von der Künstlerin Angie Fox ist das Logo des Weltgebetstages der Frauen 2022 zum Thema Hoffnung.

Hattingen. Der ökumenische Weltgebetstag der Frauen stellt die Hoffnung in den Mittelpunkt. Wo in Hattingen gebetet wird und welche Corona-Regeln gelten.

In mehr als 150 Ländern der Erde feiern Menschen den Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland. Protestantinnen und Katholikinnen haben für den morgigen Freitag, 4. März, auch in Hattingen ökumenische Gottesdienste in sieben Kirchen vorbereitet. Sie stehen unter dem Titel „Zukunftsplan: Hoffnung”. Dabei geht es auch um Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch, Verunsicherung und Zukunftsangst.

Zum gemeinsamen Gebet wird in folgenden Kirchen eingeladen: Um 15 Uhr wird der Weltgebetstag in der Kirche St. Peter und Paul an der Bahnhofstraße, in St. Joseph an der St.-Joseph-Straße in Welper und in der Kirche Heilig Geist an der Denkmalstraße in Winz-Baak gefeiert. Um 16 Uhr geht es weiter in St. Johann Baptist am Marktplatz in Blankenstein und in St. Mauritius am Domplatz in Niederwenigern. Den Abschluss macht um 17 Uhr die Wichernkirche an der Johannessegener Straße 35 in Bredenscheid.

Corona-Regeln

Wegen der Corona-Lage muss auf das anschließende gemeinsame Kaffeetrinken verzichtet werden. In den Kirchen gilt bei den Gottesdiensten 2G (geimpft oder genesen). Entsprechende Nachweise sind mitzubringen.

Im Gottesdienst muss aufgrund der derzeitigen Infektionslage eine FFP2-Maske getragen werden. Das ist notwendig, damit gemeinsam gesungen werden kann.

