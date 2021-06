Am Weltblutspendetag am Montag, 14. Juni, können auch Spendenwillige in Hattingen ihr Blut spenden. Blutspenden werden im Sommer dringend gebraucht, sagt Prof. Dr. Andreas Tromm, Chefarzt für innere Medizin und Gastroenterologie des evangelischen Krankenhauses in Hattingen.