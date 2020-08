Corona Weitere Corona-Tests an Schulen in Hattingen bislang negativ

Hattingen. An der Realschule Grünstraße und der Heggerfeldschule in Hattingen hatte es nach Coronafällen Testaktionen gegeben. Jetzt sind die Ergebnisse da.

Alle negativ - so lautet ein erstes Zwischenfazit der Tests, die das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises in den letzten Tagen an Schulen durchgeführt hat. Komplett negativ waren die Rückläufer der Tests an der Realschule Grünstraße in Hattingen, der Mathilde-Anneke-Schule (Sprockhövel), der Otto-Schott-Realschule (Witten) sowie der Grundschule Ländchenweg und dem Märkischen Gymnasium (beide Schwelm).

Negative Ergebnisse gab es zudem von Tests an der Grundschule Heggerfeld in Hattingen, am Friedrich-Harkort-Gymnasium (Herdecke) und am Berufskolleg Witten. Während in Hattingen und Herdecke jeweils ein Ergebnis offen ist, fehlen am Berufskolleg noch gut die Hälfte der Resultate.