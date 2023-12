Weihnachtszirkus für den Ennepe-Ruhr-Kreis startet

Ennepe-Ruhr Ein Lichtermeer im Zirkuszelt und eine Weihnachtsgeschichte mit Artistik und Tiernummer bietet der Weihnachtszirkus für den EN-Kreis in Witten.

Manege frei, heißt es beim dritten Weihnachtszirkus im Ennepe-Ruhr-Kreis. Circus Antoni stellt erneut den Zirkusspaß bei festlichster Atmosphäre auf die Beine mit Lichtermeer unter dem Viermastzelt.

Das Publikum darf sich auf neue Showeinlagen freuen. Auf dem Programm stehen fantasievolle Artistik, märchenhafte Elemente und Interaktionen zwischen Menschen und Tier. Die Gäste gehen unter anderem auf eine Reise in die verschneite Antarktis und in den mystischen Orient.

Der Weihnachtszirkus findet ab sofort (14.12.) bis Sonntag, 7. Januar, statt. Aufführungen gibt es täglich um 16 Uhr. Freitags stehen zwei Shows auf dem Programm - um 15 und 18.30 Uhr. An Heiligabend und Silvester startet das Programm schon um 14 Uhr. Das Zirkuszelt steht in Witten am Einrichtungshaus Ostermann, Fredi-Ostermann-Straße.

Der Weihnachtsmann ist samt seinem fleißigen Helfer in der Manege und erzählt eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte, die als roter Faden durchs Programm führt. Die Zirkusfamilie Tränkler möchte die Kindheitserinnerungen der Weihnachtszeit wecken.

Tickets können reserviert werden unter 0170 2477362 (auch per WhatsApp), über die Homepage www.circusantoni.de oder täglich von 10 bis 12 Uhr im Vorverkauf an den Zirkuskassen.

