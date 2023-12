Riesiges Glück hatte ein Ehepaar in Hattingen. Umstürzende Bäume verfehlten sie nur knapp - eine Frage von Sekunden.

Hattingen Ein Ehepaar erlebte in Hattingen am Heiligabend ein kleines Weihnachtswunder, als Bäume auf die Straße krachen. Das Paar hatte einen Schutzengel.

Riesiges Glück im Unglück hatte ein Ehepaar am Heiligabend in Hattingen. Es grenzt an ein Weihnachtswunder, dass den beiden nichts passiert, als plötzlich Bäume auf die Straße krachen.

Das Ehepaar befuhr am Abend des 24. Dezembers die Straße Zum Ludwigstal als kurz nach der Kreuzung Holthauser Straße ein Baum vor ihr Fahrzeug auf die Fahrbahn stürzte. Sie konnten noch rechtzeitig stoppen. Nur Sekunden später krachte hinter dem PKW ein weiterer Baum auf die Fahrbahn.

Die beiden sind mit dem Schrecken davongekommen und konnten das unbeschädigte Fahrzeug unverletzt verlassen, berichtet Feuerwehrsprecher Jens Herkströter. Kräfte der Feuerwehr betreuten die Beiden im Einsatzfahrzeug, bis ihr eigenes Auto zwischen den Bäumen befreit wurde.

Während die Einsatzkräfte noch damit beschäftigt waren, die Bäume mit einer Kettensäge zu zerkleinern, konnten das Paar seine Fahrt fortsetzen.

Nachdem die Bäume zersägt waren, wurden sie beiseite geräumt und die Fahrbahn grob gereinigt. Die Kräfte der Feuerwehr waren etwa eine Stunde im Einsatz.

