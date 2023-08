Weihnachtsmarkt in Hattingen wirft seine Schatten voraus

Hattingen. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt verzaubert Hattingen und seine Besucher vom 27. November bis zum 23. Dezember. Jetzt gibt’s die ersten Vorboten.

Kurz nach den Sommerferien wirft der Nostalgische Weihnachtsmarkt bereits seinen Schatten voraus.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

>>> Fotos vom Weihnachtsmarkt in Hattingen 2022:

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Hattingen läutet die besinnliche Zeit ein Fast in der gesamten Innenstadt mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Der Nostalgische Weihnachtsmarkt lädt seine Gäste zum Stöbern und Verweilen ein. Foto: Bastian Haumann

Beim Budenzauber vom 27. November bis zum 23. Dezember wird die Sparkasse Hattingen traditionell wieder gemeinnützigen Vereinen und Einrichtungen in Hattingen einen kostenlosen Tag in ihrer Hütte auf dem Kirchplatz anbieten.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Die Sparkassenhütte befindet sich im Herzen des Weihnachtsmarktes auf dem Kirchplatz und wird für die Teilnehmenden weihnachtlich dekoriert sein. Die Vereine können sich präsentieren, auf ihre ehrenamtliche Arbeit aufmerksam machen und Waren wie selbst Gebasteltes, Genähtes oder Gestricktes, zugunsten ihres Vereins zum Verkauf anbieten.

>>> Lesen Sie auch:

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten +++

Vereine, die in den Vorjahren mitgemacht haben, wurden bereits vor einigen Tagen per E-Mail oder Brief informiert. Zahlreiche Bewerbungen sind auch schon eingegangen. Aber auch Vereine und Einrichtungen, die bisher nicht dabei waren, können sich bewerben. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr Sitz in Hattingen ist.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Die Bewerbungsfrist hierfür endet am 1. September. Interessierte können sich auf sparkasse-hattingen.de/sparkassenhuette direkt online bewerben. Dort finden sie auch die Nutzungsbedingungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen