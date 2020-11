Weihnachtsgeschäft: Hattingens Händler bleiben optimistisch

Hattingen. Das Weihnachtsgeschäft fällt 2020 mitten in die zweite Pandemie-Welle. Trotzdem blicken die Händler in Hattingen optimistisch in den Dezember.

Was Weihnachten betrifft, ist gerade vieles unsicher, wenn nicht gar längst abgesagt. Auch die Erwartungen und bisherigen Erfahrungen der Hattinger Händler zeichnen kein klares Bild – insgesamt blicken sie aber noch relativ optimistisch in den Dezember.

Fraglich, wie fehlender Weihnachtsmarkt sich auf Einkäufe auswirkt

Was sie vom diesjährigen Weihnachtsgeschäft erwarten können, „das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen“, betont Peter Blome, Vorsitzender des Hattinger Einzelhandelsverbands. „Im Moment sind die Leute vorsichtig.“

Ein Teil, der in diesem Jahr fehlen wird, ist laut Blome der „Bummelcharakter, den so ein Weihnachtsmarkt mitbringt.“ Zwar seien die Weihnachtsmarktbesucher nicht unbedingt die gleichen Kunden, die ihre Weihnachtseinkäufe in den Geschäften erledigen, aber „es fehlt dann einfach ein Aspekt der gesamten Geschichte“, fasst Blome zusammen. „Wie es sich auf die Einkäufe auswirkt ist noch schwer zu sagen.“

Trotzdem Hoffnung auf Weihnachtsgeschäft

„Ich hoffe mal, dass es in diesem Jahr ein Weihnachtsgeschäft gibt“, formuliert Jürgen Schwiese vom Hautnah Concept Schwiese seine Gefühle erst einmal vorsichtig. In seiner Branche – Wäsche – gehöre der Winter ohnehin nicht zur umsatzstärksten Jahreszeit. Allerdings seien warme Schlafanzüge und hochwertige Wäsche für die Frau in den vergangenen Jahren durchaus beliebte Weihnachtsgeschenke gewesen – „da wird dann auch nicht so auf den Euro geachtet.“

Der Pluspunkt, weshalb das Wäsche-Fachgeschäft sich in den vergangenen Jahren gegen die Online-Konkurrenz behaupten konnte, ist für ihn klar: „Unsere Kunden schätzen die persönliche Beratung.“ Ob das allerdings im Corona-Jahr so bleiben wird – ungewiss. „Wir können nur abwarten, wie sich das alles entwickelt“, meint Schwiese, klingt jedoch zuversichtlich, wenn er sagt: „Wir hoffen trotz allem auf ein gutes Weihnachtsgeschäft.“

Weihnachtsgeschäft hat früher als sonst begonnen

Im Geschäft von Stefanie Degener habe das Weihnachtsgeschäft „unerwarteterweise schon lange angefangen“, wie die Unternehmerin erklärt. Sie verkauft im „Budenzauber“ skandinavische Wohnaccessoires. Beim ersten Lockdown habe sie noch befürchtet schließen zu müssen, doch es zeigte sich: Die Corona-Pandemie heizt das Geschäft an. „Die Leute scheinen wirklich Geld ausgeben zu wollen, um es sich zuhause schön zu machen“, resümiert die Budenzauber-Betreiberin. „Wo die Leute sonst gesagt haben ‚13,50 Euro für ne Tasse ist mir zu teuer‘ sagen sie jetzt ‚Ich nehm zehn‘“, freut sich Degener.

Das klassische Weihnachtsgeschäft gehe in normalen Jahren immer erst Ende November los, im Corona-Jahr, sei es bereits einen Monat eher gestartet. „Ich habe meine Stammkunden auch angeschrieben und gesagt, dass ich die Weihnachtskollektionen schon da habe“, erläutert die Budenzauber-Betreiberin. „Viele kommen jetzt schon um Gedrängel später zu vermeiden.“