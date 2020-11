Weihnachtsbäume strahlen wieder in Sprockhövel

Er leuchtet wieder: Seit dieser Woche steht der Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz und soll auch in Zeiten wie diesen Licht in die dunklen Tage bringen. Anders als die Jahre zuvor wurde der diesjährige Weihnachtsbaum nicht wie üblich von Kindern geschmückt und mit einem musikalischen Einsatz begleitet.

Städtische Gärtner haben das Schmücken übernommen

Aufgrund der Corona Pandemie war dies leider nicht möglich, sodass die städtischen Gärtner das Schmücken des Weihnachtsbaumes übernommen haben. Das Basteln der Herzen, Sterne und Weihnachtsengel haben sich die Kinder aus den Sprockhöveler Kitas und Kindergärten aber nicht nehmen lassen. An dem traditionellen Weihnachtsschmuck-Basteln haben sich die Kindertageseinrichtungen verschiedener Trägerschaften aus Sprockhövel beteiligt und den Weihnachtsbaum bunt gestaltet. Nun leuchtet die Tanne auch in diesen dunklen Wochen vor dem Rathaus hell auf und bringt weihnachtliche Stimmung.

Herzenswünsche von den Grundschülern

Auch bei der Sparkasse Sprockhövel in Niedersprockhövel wurde jetzt wieder auf dem Vorplatz der Weihnachtsbaum geschmückt. Schüler der zweiten Klassen der Grundschule Börgersbruch haben ihre Wünsche auf selbst gebastelten Herzen festgehalten. Sie haben diese am Donnerstag in den großen Tannenbaum gehängt. „Ich wünsche mir, dass ich mal wieder mit meinen Freunde spielen darf“ steht da geschrieben, oder: „Ich wünsche mir, dass meine Familie gesund bleibt“. Die Kinder möchten zeigen, was sie beschäftigt und dass es Wichtigeres als viele Geschenke unter dem heimischen Weihnachtsbaum gibt.