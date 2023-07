WAZ-Leserfotos Hattingen: Sonnenuntergang im Sommerlicht

Hattingen/Sprockhövel. Leserinnen und -Leser aus Hattingen und Sprockhövel haben fleißig Sommerfotos an die WAZ-Redaktion geschickt. Wir zeigen eine schöne Auswahl.

Der Sommer macht zurzeit zwar ein kleines Päuschen, unsere Leserinnen und Leser aus Hattingen und Sprockhövel haben aber schon einige schöne Momentaufnahmen im Bild festgehalten. Wir zeigen sie.

Das Foto von heike Loch in seiner ganzen Pracht. Foto: HL

„Heute durften wir den ersten seiner Art bei uns im Garten begrüßen“, so Andrea Sammt. Foto: AS

Dieses Drohnenbild bei der Extraschicht am LWL-Museum Henrichshütte ist D. Möller-Tillmanns gelungen. Foto: DMT

Sei es der wunderbare Blick übers Ruhrtal, den die Sprockhövelerin Heike Loch fotografiert oder der Schmetterling in Andrea Sammts Garten; sei es die Extraschicht auf der Henrichshütte oder der Schwarzstorch in Niederwenigern – all das ist toll anzusehen!

„Ein Hattinger Sommerschnappschuss“ aus der Altstadt von Leserin Angela Tillmanns. Foto: AT

„Ein seltener Gast in Oberstüter“, meint Dirk Bergmann. Foto: DB

Und jetzt sind Sie an der Reihe, liebe Leserinnen und Leser: Wenn auch Sie schöne Sommerfotos in Hattingen gemacht haben oder Ihnen ein besonderer Schnappschuss, eine sehenswerte Erinnerung, im Urlaub gelungen ist, dann schicken Sie uns die Aufnahme – per E-Mail im gängigen JPEG-Format an

redaktion.hattingen@waz.de

Wir freuen uns auf Ihre Fotos!

